Лига чемпионов. «Реал» в гостях у «Интера», «Локо» против «Атлетико», «Ливерпуль» примет «Аталанту» и другие матчи

Источник материала: Tribuna.com

В 4-м туре группового этапа сыграет с «Боруссией» Менхенгладбах на выезде, – с «Олимпиакосом», сразится с , примет «Аталанту», «Аякс» проведет домашний матч с «Мидтьюлландом», а «Марсель» – с «Порту». «Локомотив» Виталия Лисаковича сыграет с «Атлетико» на выезде, «Бавария» проверит на прочность «Ред Булл».

Лига чемпионов

4-й тур

Группа А

Группа B

Группа C

Группа D

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.