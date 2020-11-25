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Лига чемпионов. «Реал» в гостях у «Интера», «Локо» против «Атлетико», «Ливерпуль» примет «Аталанту» и другие матчи
25.11.2020 11:33 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В 4-м туре группового этапа
Лига чемпионов
4-й тур
Группа А
Группа B
Группа C
Группа D
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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Лига чемпионов. «Реал» в гостях у «Интера», «Локо» против «Атлетико», «Ливерпуль» примет «Аталанту» и другие матчи
В 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Шахтер» сыграет с «Боруссией» Менхенгладбах на выезде, «Манчестер Сити» – с «Олимпиакосом», «Интер» сразится с...
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