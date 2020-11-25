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Лига чемпионов. «Реал» в гостях у «Интера», «Локо» против «Атлетико», «Ливерпуль» примет «Аталанту» и другие матчи

25.11.2020 11:33 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Шахтер» сыграет с «Боруссией» Менхенгладбах на выезде, «Манчестер Сити» – с «Олимпиакосом», «Интер» сразится с «Реалом», «Ливерпуль» примет «Аталанту», «Аякс» проведет домашний матч с «Мидтьюлландом», а «Марсель» – с «Порту». «Локомотив» Виталия Лисаковича сыграет с «Атлетико» на выезде, «Бавария» проверит на прочность «Ред Булл». 

Лига чемпионов

4-й тур

Группа А

Атлетико Испания – Локомотив Россия
Дата проведения
25 ноября, 23.00, «Ванда Метрополитано»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Бавария Германия – Ред Булл Австрия
Дата проведения
25 ноября, 23.00, «Альянц-Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика

Группа B

Боруссия М Германия – Шахтер Донецк Украина
Дата проведения
25 ноября, 20.55, «Боруссия-Парк»
превью матча онлайн статистика

 

Интер Италия – Реал Мадрид Испания
Дата проведения
25 ноября, 23.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча текстовый онлайн статистика

Группа C

Олимпиакос Греция – Манчестер Сити Англия
Дата проведения
25 ноября, 20.55, «Георгиос Караискакис»
превью матча онлайн статистика

 

Марсель Франция – Порту Португалия
Дата проведения
25 ноября, 23.00, «Оранж Велодром»
превью матча онлайн статистика

Группа D

Ливерпуль Англия – Аталанта Италия
Дата проведения
25 ноября, 23.00, «Энфилд»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Аякс Нидерланды – Мидтьюлланд Дания
Дата проведения
25 ноября, 23.00, «Йохан Кройфф Арена»
превью матча онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

 
 
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В 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Шахтер» сыграет с «Боруссией» Менхенгладбах на выезде, «Манчестер Сити» – с «Олимпиакосом», «Интер» сразится с...
 
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