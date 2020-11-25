Футбольные клубы начали получать запросы подписать провластное письмо спортсменов

Источник материала: Tribuna.com

Как стало известно Tribuna,com, футбольные клубы высшей лиги начали получать запросы подписать провластное письмо спортсменов.

Клубам предлагается прислать списки тех, кто готов подписать письмо до 27 ноября.

Напомним, во вторник в сети появилось открытое обращение, в котором неназванные (поначалу) спортсмены отрыто поддерживали действующий политический режим.

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Как стало известно позже, во вторник в штаб-квартире Национального олимпийского комитета Беларуси под письмом появились первые подписи. Они принадлежат пяти олимпийским чемпионам – Александру Масейкову (гребля на байдарках и каноэ, Барселона-1992), Янине Провалинской-Корольчик (легкая атлетика, Сидней-2000), Алексею Абалмасову (гребля на байдарках и каноэ, Пекин-2008), Екатерине Карстен (академическая гребля, Атланта-1996, Сидней-2000) и Сергею Булыгину (биатлон, Сараево-1984). В неофициальных источниках еще фигурирует имя Натальи Цилинской – 8-кратной чемпионки мира по велотреку. Однако комментировать эту информацию для «Трибуны» именитая спортсменка отказалась.

Не исключено, что это обращение – попытка ответить на открытое письмо спортивной общественности за новые выборы и против насилия со стороны силовиков, под которым уже стоит более 1100 подписей.

Напомним, что письмо Свободного объединения спортсменов Беларуси на данный момент подписали также двое игроков высшей лиги – Байдук и Джемал Куршубадзе («Смолевичи») и Дмитрий Байдук («Городея»).

На данный момент письмо спортивной общественности подписало более 1150 человек, среди которых Виталий Гурков, Ольга Барабанщикова, Геннадий Тумилович, Олег Дулуб, Александра Герасименя и другие.

Карстен и Цилинская отказались от комментариев по поводу подписанного ими письма провластных спортсменов

Герасименя о провластном письме: «Проблема в том, что псевдоспортивными структурами сегодня выступают Минспорта и НОК Беларуси»

Остапчук о письме провластных спортсменов: «Очень хорошим тестом будет это письмо. Жду с нетерпением фамилии подписантов!»