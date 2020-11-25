Источник материала: Sputnik Беларусь

По мнению колумниста Sputnik Руслана Васильева, не очень актуально заострять внимание на том факте, что виктория (2:1) пришла к "зубрам" лишь в овертайме.

Заслужили удачу

Конечно, учитывая, что "Локомотив" – прямой конкурент "Динамо" и в дивизионе Тарасова, и в Западной конференции, выигрыш в основное время был бы гораздо предпочтительнее. Кроме того, можно уверенно предполагать, что поощрение "железнодорожников" премиальным турнирным баллом не входило в изначальный замысел "зубров".

Однако, важнее важного сам факт победы подопечных Крэйга Вудкрофта, те два очка, что "упали" по итогам вторника в динамовскую копилку. Для того, чтобы убедиться, сколь ценно сие приобретений, достаточно хотя бы мельком взглянуть на турнирную таблицу Западной конференции.

Есть безусловный лидер ЦСКА, имеющий очень много несыгранных матчей "Йокерит", уверенные в себе СКА и "Локомотив", а также еще пять команд, активно ведущих борьбу за путевки в плей-офф. Их бег по турнирной дистанции регулярного чемпионата – классический вариант стипль-чеза. Как говорят болельщики, любящие ипподром, "ноздря в ноздрю".

Вот среди этого квинтета находится минское "Динамо", стоящее вровень с московскими одноклубниками и "Спартаком", на два балла опережающее "Северсталь" и на семь - "Витязь", что так же еще нефатально. Пока нефатально.

Кстати, предлагаю сразу оценить значение следующей баталии "зубров", которой они завершат домашнюю серию. 26 ноября на "Минск-Арене" состоится поединок с тем самым "Витязем", что нынче рискует утратить "прямой контакт" с зоной плей-офф, а, значит, будет биться, не жалея живота своего.

Отчаянно и зло, ибо вторник уже принес подмосковному клубу фиаско в принципиальной дуэли в Череповце с "Северсталью" (1:2). Отступать Кравцу и компании некуда. Соответственно, высочайшей должна оказаться и мотивация вудкрофтцев, чья задача взять верх над оппонентом и подтолкнуть "Витязь" в пропасть безверия и обреченности.

И это должно получиться, благо виктория над "Локомотивом" еще и показала благорасположение фортуны к "зубрам". Конечно, фортуна – дама капризная, но ведь подставила плечо в баталии с крайне неудобным соперником "Локомотивом"! Словно извинилась за матч с ЦСКА, в котором, несмотря на упорное противодействие "зубров", армейцы взяли вверх демонстрацией своего лучшего хоккея в сезоне.

Фортуна и "качели"

Причем я, откровенно говоря, по-прежнему не понимаю, какая позитивная муха цеце укусила в белорусской столице подопечных Никитина, что они выдали на-гора столь высокий класс. Во всех предыдущих играх ЦСКА выглядел многократно бледнее, читай, медленнее. А то, что случилось с лидером Западной конференции после визита в Беларусь – еще один парадокс. В минувший понедельник уже на домашнем льду армейцы проиграли 1:5 "Сибири"!

Той самой "Сибири", что давеча оконфузилась в Новосибирске от минских динамовцев – 0:6, что в свою очередь уступили дома ЦСКА – 1:5. Представляете, какие качели, что и свидетельствуют об активности фортуны, которая, на мой взгляд, действительно посодействовала "зубрам" в баталии с "железнодорожниками". Правда, например, Вудкрофт высказался по-своему.

"Большую часть времени мы действовали лучше, чем гости. Мы заслужили эти два очка за победу!", --сказал он, и имел полное право.

В конце концов, это гостям удалось сравнять счет всего за 193 секунды до конца третьего периода. И это "Локомотив" спасся от поражения в основное время.

Да и арбитраж в который раз вызвал вопросы. Даже обычно сдержанный канадский тренер все-таки включил эту тему в свой спич.

"По поводу судейства я бы не хотел давать комментарии, но скажу так: мы во многом пострадали сегодня", - резюмировал он.

Тем не менее! Если команда схватывает пять удалений подряд, а счет остается 0:0, то здесь без удачи дело явно не обошлось. Да и не надо этого стесняться. Ведь в том факте, что фортуна спешит на помощь, как мультипликационные болельщики Чип и Дэйл, главное заключается в том, что есть к кому спешить, и есть кому помогать!

Достижения "зубров"

Конечно, сразу надо славословить в адрес голкипера Фурха, чье хладнокровие и мастерство оставило "Динамо" шансы на победу, коих могло и не быть, дай чех слабину в первом "сломанном" удалениями периоде. В хоккее Доминатора-2 поражает то, как при внешней "неэффектности", он исправно делает свою работу, не позволяя ностальгировать, например, об Энроте. Нет нынче никаких поводов для сожалений о шведе. Так, что Фурх – красавчик!

А как исполнил решающий эпизод в овертайме Шарангович! Вот что значит классная конькобежная подготовка с элементами шорт-трека и отменный бросок в "девятку". У голкипера "Локомотива" Паскуале не было шанса спасти "железнодорожников". Кстати, вспомните, что летом к работе с динамовцами был привлечен специалист с конькобежного овала, развивавший стартовую скорость "зубров".

В организации победного гола динамовцев в качестве ассистента поучаствовал и новичок Мерфи, заработавший первый балл в динамовской карьере. Отмечу, Райан в третьем матче в форме "зубров" уже смотрелся увереннее, хотя порой и заставлял екать болельщицкие сердца. Так и нагрузку Мерфи получил неслабую: провел во вторник на льду 22 минуты и 22 секунды! И совсем не "двоечник", а "хорошист"!

Еще лично мне очень нравится хоккей Воронина, который этот форвард показывает после выхода из клубного лазарета. Являясь воспитанником школы "Локомотива", Кирилл имел специфическую мотивацию, которая подкреплялась еще статистическим юбилеем – 250-м матчем в КХЛ. Сыграл Воронин очень хорошо, в частности, организовав гол Козуна. Это ведь российский форвард так стильно вывел шайбу из зоны Фурха, чтобы затем еще позволить канадцу "сыграть за счет партнера".

И, конечно, сам Козун. вышедший на лед с незалеченной травмой, забросивший восьмую шайбу в семи последних поединках и достигший благодаря этому успеху рубежа "100 голов в КХЛ". Кстати, если кто-то забыл: Брэндон тоже экс-"железнодорожник". Более того, когда минские динамовцы в крайний раз играли в плей-офф Кубка Гагарина, то именно Козун, как лидер Ярославля, попавшегося нам в оппоненты, доставил столь много неприятностей своему нынешнему клубу. Теперь он прощен, теперь он наш лидер и любимчик!

Дисциплина и "телеграммы"

Но все-таки о нарушениях игровой дисциплины и удалениях, что рождались на ровном месте. Вот чем, по сути дела, завершился для "зубров" матч с ЦСКА? Удалением (5+20) Знахаренко, учинившего самосуд над обидчиком. А чем началась баталия с "Локомотивом"? Малым скамеечным штрафом того же Знахаренко, покаранного за дешевую задержку соперника. А потом случился выброс шайбы Колячонком, очередной самосуд уже Принса (оставил команду втроем!), суета Демкова на вбрасывании…

Как это назвать? Предлагаю в качестве варианта: безобразие! Правда, динамовцы предпочли после матча говорить о "потере концентрации", но это дело вкуса. И тут надо обратиться к игрокам. Ребята, перестаньте отмахиваться! Не вынуждайте того же Вудкрофта вспоминать, что лучший пряник – это кнут!

Ведь он пока педагогически очень мягок. Вот я бы, признаюсь честно, отправил Знахаренко после ЦСКА в опалу. Вудкрофт же постарался вернуть защитнику "мир в душе" новым доверием: выпустил на лед во вторник уже в первой смене. Цените это! Не подставляйте наставника!

Что же касается самого Мистера, то ему надо задуматься на тему, почему увещевания не доходят до подопечных. Может, поменять риторику? Ведь как писал болельщик Умберто Эко: "Бог создал мир с помощью слова. Заметьте, не телеграммы". То есть, стиль "социальных сетей" не проходит. Это надо брать на заметку любому профессиональному тренеру.