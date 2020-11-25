Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 ноя – Sputnik. Действующие победители "Дакара", российская команда "КАМАЗ-МАСТЕР", приехали в среду в Брест, сообщил мэр города Александр Рогачук.

Гонщики вместе со своими грузовиками и техничками прибыли в Брест для прохождения границы. В городе они встретились с мэром, местными жителями и журналистами. Команда отправляет на "Дакар-2021" четыре экипажа.

"Четыре раллийных экипажа и машины технического сопровождения едут в Марсель, откуда переправят технику в Саудовскую Аравию, где в январе 2021 года пройдет ралли "Дакар", - рассказал Рогачук.

Он отметил, что гонщикам пожелали удачи и разделить места на пьедестале с белорусской командой "МАЗ-СПОРТавто".

Ралли-рейд пройдет в Саудовской Аравии с 3 по 15 января.

Гонщики команды "КАМАЗ-МАСТЕР" 17 раз одерживали победу в "Дакаре" в зачете грузовиков. В прошлом году ралли-рейд выиграл экипаж Андрея Каргинова. Белорус Сергей Вязович по итогам гонки стал третьим.