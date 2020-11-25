Четвертый тур футбольной Лиги чемпионов

Источник материала: БT

Состоится ли первая победа "Локомотива" в нынешнем групповом этапе футбольной Лиги чемпионов уже сегодня? "Железнодорожников" в 4-м туре ожидает тяжелый экзамен в Мадриде, в соперниках "Атлетико". За российский клуб, напомним, выступает форвард сборной Беларуси Виталий Лисакович. В этой же группе в параллельном матче действующий триумфатор турнира "Бавария" примет австрийский "Зальцбург". А одним из самых ярких обещает стать противостояние в Милане, где "Интер" примет мадридский "Реал".



Эти встречи и не только будут доступны в режиме переклички на "Беларусь 5" . Онлайн игрового дня стартует в 22:55.