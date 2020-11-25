|
«Из-за растущего числа тревожных сообщений». МОК инициировал официальную процедуру с целью рассмотрения санкций в отношении НОК Беларуси
25.11.2020 22:29 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
На официальном сайте МОК появилось заявление относительно НОК Беларуси.
«Из-за растущего числа тревожных сообщений, касающихся спортсменов и представителей спортивной общественности в Беларуси, Исполком МОК решил инициировать официальную процедуру с целью рассмотрения соответствующих мер или санкций в отношении НОК Беларуси», – заявили в МОК.
Напомним, 7 октября МОК решил направить дополнительные силы на расследование в отношении того, как НОК Беларуси соблюдает Олимпийскую хартию. Промежуточные итоги расследования обсуждались на заседаниях Исполкома МОК 23 октября и 11 ноября. Тогда МОК выразил серьезную озабоченность по поводу общей ситуации в спортивном сообществе Беларуси.
Напомним, многие белорусские спортсмены подвергаются давлению со стороны властей за свою гражданскую позицию. Открытое письмо спортивной общественности за новые выборы и против насилия со стороны силовиков подписало более 1150 человек.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Из-за растущего числа тревожных сообщений». МОК инициировал официальную процедуру с целью рассмотрения санкций в отношении НОК Беларуси
На официальном сайте МОК появилось заявление относительно НОК Беларуси.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)