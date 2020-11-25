«Из-за растущего числа тревожных сообщений». МОК инициировал официальную процедуру с целью рассмотрения санкций в отношении НОК Беларуси

Источник материала: Tribuna.com

На официальном сайте МОК появилось заявление относительно НОК Беларуси.

«Из-за растущего числа тревожных сообщений, касающихся спортсменов и представителей спортивной общественности в Беларуси, Исполком МОК решил инициировать официальную процедуру с целью рассмотрения соответствующих мер или санкций в отношении НОК Беларуси», – заявили в МОК.

Напомним, 7 октября МОК решил направить дополнительные силы на расследование в отношении того, как НОК Беларуси соблюдает Олимпийскую хартию. Промежуточные итоги расследования обсуждались на заседаниях Исполкома МОК 23 октября и 11 ноября. Тогда МОК выразил серьезную озабоченность по поводу общей ситуации в спортивном сообществе Беларуси.

Напомним, многие белорусские спортсмены подвергаются давлению со стороны властей за свою гражданскую позицию. Открытое письмо спортивной общественности за новые выборы и против насилия со стороны силовиков подписало более 1150 человек.