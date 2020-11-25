ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Марадона в Бресте: каким его запомнили белорусы

26.11.2020 09:03 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

В мае 2018 года Марадона стал председателем правления футбольного "Динамо" из Бреста, хотя все и понимали, что это красивый PR-ход, нежели президентство на деле. Тем не менее, соглашение было рассчитано на три года, а в обязанности аргентинца вошли вопросы развития клуба, в том числе детской футбольной академии.

YouTube/Sputnik Беларусь
На броневике по Бресту: как Марадона приезжал в Беларусь - видео

Босс "южан"

К визиту легенды город над Бугом готовился несколько недель, а 16 июля на местном стадионе был аншлаг. Марадона приехал на брестскую арену на грозной машине, напоминающей броневик, и посмотрел матч своих новых подопечных против солигорского "Шахтера". Тогда они проиграли со счетом 1:3, но автор гола "рука Бога", правда, пообещал "не убивать" футболистов.

"Я благодарен "Динамо-Брест" за то, что они меня подписали. Это одна из лучших вещей, которые со мной произошли в жизни, включая моих дочерей", - признался в тот день Диего Армандо.

Тогда же он сказал, что готов создать из "Динамо" команду, с которой можно будет бороться, "чтобы болельщики могли гордиться".

Минска. © Sputnik / Инна Гришук">
© Sputnik / Инна Гришук
Эту машину специально для Марадоны привезли из Минска

Комплименты заслужены

В Беларуси Марадона пробыл чуть более суток. Жил в одном из самых дорогих номеров брестского отеля "Эрмитаж" – в двухуровневых апартаментах с сауной и винтажной ванной посреди спальной комнаты – хорошее испанское и итальянское вино, курил сигары и целовал руки официанткам. В гостинице удивлялись: "Такой известный человек в общении оказался простым, без пафоса и звездности!"

© Sputnik / Виктор Толочко
Диего Марадона раздает автографы во время своего визита в Брест

Вскоре Армандо уехал на родину в Аргентину, где, как он сказал, ему необходимо отдохнуть, увидеть родных и "зарядить батарейки". А Беларусь, куда в ближайшее время обещал вернуться (на пресс-конференции в Бресте Диего заявил, что готов после завершения карьеры остаться жить в городе над Бугом), поблагодарил за теплейший прием. Однако не вернулся и уже не вернется…

© AFP 2020 / DESHAKALYAN CHOWDHURY
Золотой мальчик Диего: жизнь легенды футбола в фото
27

Новую работу он нашел в Мексике, возглавив в августе 2019 года "Дорадос". В "Динамо" его заочно сделали "почетным президентом". Но аргентинец не забыл белорусов. Когда брестчане победили в чемпионате страны, Марадона поздравил их в своем аккаунте в Instagram.

Горький ноябрь

Свой 60-й день рождения Марадона отметил 30 октября. В начале ноября экс-игрок "Наполи" и сборной Аргентины перенес операцию на головном мозге и, пожив еще три недели, ушел в другой мир. Предварительная причина смерти – остановка сердца.

Весь спортивный мир сегодня скорбит, в Аргентине и Неаполе (Италия) объявлен траур. Одним из первых на смерть аргентинца отреагировал легендарный бразильский футболист Пеле: "Грустно терять друзей таким образом. Конечно, однажды мы вместе ударим по мячу в небе над головой", - отметил он.

© REUTERS / Charles Platiau
Легенды футбола - Марадона и Пеле - одного из них, к сожалению, уже нет в живых

Нападающий сборной Аргентины и "Барселоны" Лионель Месси написал в соцсетях, что это "печальный день для всех аргентинцев и для футбола. Он оставляет нас, но не уходит, потому что Диего вечен".

© Sputnik
Футбольный мяч, подписанный Марадоной для Sputnik

"Один из величайших спортсменов всех времен... Из-за Марадоны миллионы людей любят футбол", - написал в Instagram чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов.

Соболезнования родным и близким экс-футболиста выразил и ФК "Динамо-Брест".

 
Теги: Брест, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Один из самых талантливых футболистов XX века Диего Марадона умер на 61-м году жизни. Многие известные личности и мировая общественность молниеносно отреагировали...
 
Новости дня
Новости спорта
 
Петер Форсберг: «Будет неуместно ехать в Беларусь и играть ЧМ-2021, судя по ситуации»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

25.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика