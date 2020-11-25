Марадона в Бресте: каким его запомнили белорусы

Источник материала: Sputnik Беларусь

В мае 2018 года Марадона стал председателем правления футбольного "Динамо" из Бреста, хотя все и понимали, что это красивый PR-ход, нежели президентство на деле. Тем не менее, соглашение было рассчитано на три года, а в обязанности аргентинца вошли вопросы развития клуба, в том числе детской футбольной академии.

Босс "южан"

К визиту легенды город над Бугом готовился несколько недель, а 16 июля на местном стадионе был аншлаг. Марадона приехал на брестскую арену на грозной машине, напоминающей броневик, и посмотрел матч своих новых подопечных против солигорского "Шахтера". Тогда они проиграли со счетом 1:3, но автор гола "рука Бога", правда, пообещал "не убивать" футболистов.

"Я благодарен "Динамо-Брест" за то, что они меня подписали. Это одна из лучших вещей, которые со мной произошли в жизни, включая моих дочерей", - признался в тот день Диего Армандо.

Тогда же он сказал, что готов создать из "Динамо" команду, с которой можно будет бороться, "чтобы болельщики могли гордиться".

Минска. © Sputnik / Инна Гришук"> © Sputnik / Инна Гришук Эту машину специально для Марадоны привезли из Минска

Комплименты заслужены

В Беларуси Марадона пробыл чуть более суток. Жил в одном из самых дорогих номеров брестского отеля "Эрмитаж" – в двухуровневых апартаментах с сауной и винтажной ванной посреди спальной комнаты – хорошее испанское и итальянское вино, курил сигары и целовал руки официанткам. В гостинице удивлялись: "Такой известный человек в общении оказался простым, без пафоса и звездности!"

© Sputnik / Виктор Толочко Диего Марадона раздает автографы во время своего визита в Брест

Вскоре Армандо уехал на родину в Аргентину, где, как он сказал, ему необходимо отдохнуть, увидеть родных и "зарядить батарейки". А Беларусь, куда в ближайшее время обещал вернуться (на пресс-конференции в Бресте Диего заявил, что готов после завершения карьеры остаться жить в городе над Бугом ), поблагодарил за теплейший прием. Однако не вернулся и уже не вернется…

Новую работу он нашел в Мексике , возглавив в августе 2019 года "Дорадос". В "Динамо" его заочно сделали "почетным президентом". Но аргентинец не забыл белорусов. Когда брестчане победили в чемпионате страны, Марадона поздравил их в своем аккаунте в Instagram.

Горький ноябрь

Свой 60-й день рождения Марадона отметил 30 октября. В начале ноября экс-игрок "Наполи" и сборной Аргентины перенес операцию на головном мозге и, пожив еще три недели, ушел в другой мир. Предварительная причина смерти – остановка сердца.

Весь спортивный мир сегодня скорбит, в Аргентине и Неаполе (Италия) объявлен траур. Одним из первых на смерть аргентинца отреагировал легендарный бразильский футболист Пеле: "Грустно терять друзей таким образом. Конечно, однажды мы вместе ударим по мячу в небе над головой", - отметил он.

© REUTERS / Charles Platiau Легенды футбола - Марадона и Пеле - одного из них, к сожалению, уже нет в живых

Нападающий сборной Аргентины и "Барселоны" Лионель Месси написал в соцсетях, что это "печальный день для всех аргентинцев и для футбола. Он оставляет нас, но не уходит, потому что Диего вечен".

© Sputnik Футбольный мяч, подписанный Марадоной для Sputnik

"Один из величайших спортсменов всех времен... Из-за Марадоны миллионы людей любят футбол", - написал в Instagram чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов.

Соболезнования родным и близким экс-футболиста выразил и ФК "Динамо-Брест".