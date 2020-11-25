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Марадона в Бресте: каким его запомнили белорусы
26.11.2020 09:03 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
В мае 2018 года Марадона
Босс "южан"
К визиту легенды город над Бугом готовился несколько недель, а 16 июля на местном стадионе был аншлаг. Марадона приехал на брестскую арену на грозной машине, напоминающей броневик, и посмотрел матч своих новых подопечных против солигорского "Шахтера". Тогда они проиграли со счетом 1:3, но автор гола "рука Бога", правда,
"Я благодарен "Динамо-Брест" за то, что они меня подписали. Это одна из лучших вещей, которые со мной произошли в жизни, включая моих дочерей", - признался в тот день Диего Армандо.
Тогда же он сказал, что готов создать из "Динамо" команду, с которой можно будет бороться, "чтобы болельщики могли гордиться".
Минска. © Sputnik / Инна Гришук">
© Sputnik / Инна Гришук
Эту машину специально для Марадоны привезли из Минска
Комплименты заслужены
В Беларуси Марадона пробыл чуть более суток. Жил
© Sputnik / Виктор Толочко
Диего Марадона раздает автографы во время своего визита в Брест
Вскоре Армандо уехал на родину в Аргентину, где, как он сказал, ему необходимо отдохнуть, увидеть родных и "зарядить батарейки". А Беларусь, куда в ближайшее время обещал вернуться (на пресс-конференции в Бресте Диего заявил, что готов после завершения карьеры
© AFP 2020 / DESHAKALYAN CHOWDHURY
Новую работу он
Горький ноябрь
Свой 60-й день рождения Марадона отметил 30 октября. В начале ноября экс-игрок "Наполи" и сборной Аргентины
Весь спортивный мир сегодня скорбит, в Аргентине и Неаполе (Италия) объявлен траур. Одним из первых на смерть аргентинца отреагировал легендарный бразильский футболист Пеле: "Грустно терять друзей таким образом. Конечно, однажды мы вместе ударим по мячу в небе над головой", - отметил он.
© REUTERS / Charles Platiau
Легенды футбола - Марадона и Пеле - одного из них, к сожалению, уже нет в живых
Нападающий сборной Аргентины и "Барселоны" Лионель Месси написал в соцсетях, что это "печальный день для всех аргентинцев и для футбола. Он оставляет нас, но не уходит, потому что Диего вечен".
© Sputnik
Футбольный мяч, подписанный Марадоной для Sputnik
"Один из величайших спортсменов всех времен... Из-за Марадоны миллионы людей любят футбол", - написал в Instagram чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов.
Соболезнования родным и близким экс-футболиста выразил и ФК "Динамо-Брест".
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Один из самых талантливых футболистов XX века Диего Марадона умер на 61-м году жизни. Многие известные личности и мировая общественность молниеносно отреагировали...
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