Умер Диего Марадона - один из лучших футболистов в истории

Источник материала: БT

Печальная новость из мира спорта облетела сегодня весь мир. На 61 году жизни скончался культовый футболист Диего Марадона. Его называли гением и злодеем, он прожил насыщенную яркую жизнь и никого не оставил равнодушным. Количество поклонников его таланта не поддается подсчету. В Аргентине Диего в футбольных кругах давно провозглашен богом, там даже построили церковь Марадоны. Великий Марадона оставил след и в белорусском футболе - до этого момента он являлся почетным председателем брестского "Динамо".



В начале ноября кумир миллионов перенес операцию на головном мозге. В больницу чемпион мира попал с признаками анемии и обезвоживания. Врачи провели обследование и в итоге диагностировали у Марадоны субдуральную гематому. Она возникла в результате легкой травмы, ее Диего мог получить при занятии боксом или при падении спиной назад. Операция прошла успешно, и великий аргентинец скоро сможет поправиться, констатировали врачи.



11 ноября Марадона был выписан, но оставался под наблюдением докторов. По информации аргентинских изданий, сегодня он скончался дома после сердечного приступа.



Такая карьера, которая за плечами Марадоны, уготована избранным. Марадона - футбольный гений, и это неоспоримо. Как настоящий спортсмен он в своей жизни выиграл все! Или почти все. В 1986 году во многом благодаря успешной игре Диего Аргентина выиграла мундиаль в Мексике. В четвертьфинале планетарного форума Марадона забил гол столетия в ворота Англии, в этой же встрече он провел мяч рукой. "Рука Бога" - именно так будут называть это взятие ворот еще долго.



За национальную сборную форвард провел 91 матч и забил 34 мяча. По голосованию на официальном сайте ФИФА Марадона - лучший футболист ХХ века. Свою профессиональную карьеру он начинал в далеком 1976-м в аргентинской команде "Архентинос Хуниорс", а в 1982 году перебрался в Европу, где начинал с Испании - "Барселоны", но не стал там легендой. Через два года он перейдет в "Наполи" и уже там за 7 лет выступлений громко заявит о себе в игре номер один. С неаполитанцами аргентинец дважды побеждал в чемпионате Италии, еще по разу - в Кубке страны и Кубке УЕФА. В 2017 году за футбольные заслуги Марадону провозгласят почетным жителем Неаполя и послом "Наполи" в мире.

Боготворят Марадону и на родине, в Аргентине. Здесь в городе Росарио почитатели таланта легендарного футболиста открыли церковь в его честь. Но Диего все же был человеком, ему не чужды были и человеческие пороки. Он долго лечился от наркотической и алкогольной зависимости. Кажется, до конца так и не избавился от пагубных привычек.

Посчастливилось и белорусским поклонникам игры номер один -Диего оставил частичку себя в нашем футболе. В 2018 году именитый футболист приехал в Брест и стал почетным председателем местного "Динамо". Брест пережил фурор, о белорусском городе в тот день написали и рассказали все ведущие мировые СМИ.



Приятно, что Марадона продолжал интересоваться делами белорусского клуба. Поздравлял динамовцев с чемпионством и обещал, что обязательно еще раз навестит нашу страну.



Но, к сожалению, этим планам уже не суждено сбыться. Весь спортивный мир сегодня скорбит, в Аргентине объявлен трехдневный траур.