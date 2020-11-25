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Минское "Динамо" обыграло "Локомотив"

26.11.2020 16:35 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Минское "Динамо" имеет претензии к судейству даже после выигранного в овертайме матча у ярославского "Локомотива". На это намекнул главный тренер команды Крэйг Вудкрофт. Поединок оказался примечателен новым рекордом клуба - на протяжении семи матчей подряд длится голевая серия Брэндона Козуна. Сейчас «зубры» делят 4-6 места в Западной конференции с московскими "Динамо" и "Спартаком". Завтра игра против "Витязя" дома.

 
 
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Минское "Динамо" имеет претензии к судейству даже после выигранного в овертайме матча у ярославского "Локомотива". На это намекнул главный тренер команды Крэйг...
 
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