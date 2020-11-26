МОК расследует дискриминацию белорусских спортсменов из-за политики

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 ноя – Sputnik. Международный олимпийский комитет (МОК) начал официальное разбирательство в отношении белорусского Национального олимпийского комитета (НОК) из-за "растущего числа тревожных сообщений, касающихся спортсменов, официальных лиц и спорта в Беларуси".

МОК изучает доклады по вопросы нарушения Олимпийской хартии в Беларуси. Если таковые будут выявлены, то белорусский НОК может быть подвергнут санкциям.

"Ввиду растущего числа тревожных сообщений, касающихся спортсменов, официальных лиц и спорта в Беларуси, исполком МОК решил инициировать официальную процедуру с целью рассмотрения соответствующих мер или санкций в отношении НОК Беларуси", - сообщает пресс-служба МОК.

Глава МОК Томас Бах уже заявлял, что организация продолжит расследовать возможную дискриминацию спортсменов за политические взгляды, что противоречит Олимпийской хартии. Минск же ответил, что отправлять спортсменов на Олимпиаду будет исключительно по их спортивным результатам и достижениями.

Напомним, что в октябре Свободное объединение спортсменов (СОС) обратилось в МОК с просьбой провести расследование, не нарушает ли НОК Беларуси Олимпийскую хартию. Часть белорусских спортсменов заявила , что не согласна с позицией СОС, и "хочет спокойно и по плану готовиться к Олимпийским играм, а не участвовать в политических прениях".

В свою очередь генсек НОК Полина Головина заявила, что у МОК нет никаких замечаний к белорусским коллегам.

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