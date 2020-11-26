Владимир Бережков: «Лукашенко предал любимую. Не понимаю, как он мог это допустить? Как можно делать всю ставку на силовиков? Как можно было окружить себя такой слабой интеллектуальной элитой?»

Источник материала: Tribuna.com

Бывший главред «Прессбола», экс-генменеджер минского «Динамо» Владимир Бережков поделился мнением о том, кто придет вместо Александра Лукашенко на пост президента Беларуси.

По словам Бережкова, это человек должен быть сильным политиком.

– Сегодня смотрю дальше. А кто вместо Лукашенко? Кто сильнее его? Что должно произойти, если сегодня победит революция? Кто сегодня придет вместо Лукашенко? Допустим, придет слабый политик. Который через год или два допустит разочарование в революции, допустит то, что произошло со всеми нами в начале 90-х. Наступило разочарование революции. Что должно произойти, чтобы не наступило это разочарование еще раз? Так как на Украине – уже третий Майдан. Кто должен прийти, чтобы не наступило это разочарование? Потому что если смотреть дальше, то я себе отдаю отчет в том, что должен прийти сильный политик. Тот, который поставит все на место. Кто такой сильны политик? Я пока его не вижу. Кто отдаст 40 миллиардов долларов долгов, чтобы мы не стали губернией России?

– Но это ведь не повод продолжать жить в нынешнем ритме.

– Это не повод. Я еще раз говорю: я категорически против репрессий. Я выступил против репрессий. Моя эмпатия совершенно очевидна по этому вопросу. Я не могу смириться с тем, как насилуют людей, как насилуют любимую (провластные митинги проходят под лозунгом «Любимую не отдают» – Tribuna.com). Если любимую насилуют, то значит, что любимый уходит. Тут неизвестно, кто кого предал. Хотя говорят сегодня, что эти предатели или эти предатели. Отморозки, дебилы, крысы и как их только не называют. Сейчас вылезло очень много нехороших слов. Но в первую очередь я считаю, что Лукашенко предал любимую. Я не понимаю, как он это допустил. Как на 27-м году правления он мог допустить такую ситуацию? Как можно делать всю ставку на силовиков? Как можно было окружить себя такой слабой интеллектуальной элитой? Такого слабого окружения я не помню у Лукашенко. Я так понимаю, что он сделал ставку сейчас на тех, кто абсолютно предан.

– Вы говорили, что Лукашенко для Дмитрия Баскова сакральная фигура. Это пропуск в топ элиты?