Крэйг Вудкрофт: «Показали характер и стойкость. Эти качества многое решают в плей-офф»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт подвел итоги матча с «Витязем» (4:3 ОТ) и домашней серии.

– Не задалось у нас начало встречи. Вышли не до конца готовыми: не хватало собранности, хладнокровия в завершения атак и концентрации внимания. Тем не менее мы выстояли в меньшинстве, а затем нам удалось вернуться в игру.

За три минуты до завершения третьего периода мы сначала сравняли счет – 3:3, а потом выиграли матч в овертайме. Отлично проявил себя Егор Шарангович, когда в дополнительное время нашел передачей партнера – Романа Горбунова.

Думаю, мы должны были сыграть лучше с «Витязем», чем вышло на деле. Мы были не похожи на себя, выглядели эмоционально уставшими. И все же победили — это главное.

– Автор победного гола в матче с «Витязем» Роман Горбунов показал себя отличным финишером. Что скажете о его голе?

– Да, вы правы! Роман может не только драться, но и завершать моменты. Он очень талантливый игрок, и мы знали это при заключении контракта. Сегодня он действительно показал, что решение о его подписании было правильным.

– Подведите итоги домашней серии, в которой «Динамо» добыло три победы в четырех матчах.

– Это была важная домашняя серия, и мы справились хорошо: удалось набрать 75 процентов очков. В матче с ЦСКА (1:5) мы демонстрировали в хороший хоккей, но, к сожалению, всего сорок восемь минут. Что ж, будем готовиться к очередной выездной серии. Она будет сродни плей-офф. Хотим показать, что умеем играть на результат не только дома, но и в гостях.

– Вы говорили, что матчи на этом отрезке чемпионата с соперниками по конференции похожи на плей-офф. Можно ли считать победы в овертайме над «Сочи», «Локомотивом» и «Витязем» кубковыми?

– В каждом победном матче этой серии мы показали характер и стойкость, а также доводили дело до победы. Эти качества многое решают в плей-офф. Впереди нас ждет выездная серия, где постараемся показать свою лучшую игру.

– Новичок минского «Динамо» Райан Мерфи выступает все увереннее. Довольны ли вы действиями оборонца?

– Мерфи — очень талантливый атакующий защитник, который помогает команде. Мы надеемся, что он еще прибавит, и надежды обоснованы тем, что Райан долго не имел игровой практики. Мы знаем, что он способен набирать больше очков и приносить пользу команде.

– Дважды в завершившейся домашней серии команда имела большие штрафы, да и вообще команда лидирует в лиге… по штрафным минутам. Что скажете?

– Мне нужно пересмотреть удаления в матче с «Витязем»… Вы мне задаете вопросы, на которые уже знаете ответы. А я бы не хотел обсуждать действия судей, потому что это не совсем правильно, – сказал Вудкрофт.