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Шейн Принс о получении белорусского гражданства: «Честно, мне нравится Беларусь. Я полюбил Минск, радует то, что вижу здесь»

27.11.2020 13:51 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Форвард минского «Динамо» Шейн Принс в эфире программы «Спорт-кадр» рассказал о получении белорусского гражданства.

«Какие новости с принятием белорусского спортивного гражданства? Все близится к завершению. По крайней мере это было так, когда я последний раз проверял. Я очень воодушевлен. Отрадно видеть, что готовится приход в сборную нового поколения игроков.

Честно, мне нравится Беларусь. Я полюбил Минск, радует то, что вижу здесь. А еще белорусское гражданство для меня – это возможность играть на уровне сборных, например, на чемпионате мира. Это право побороться за путевку на Олимпиаду в Пекине. Горжусь тем, что у меня есть шанс помочь Беларуси стать лучше в хоккее. Немногим выпадает подобная возможность в жизни. Белорусы очень хорошие. Я могу бесконечно говорить о Минске. Мне нравится находиться здесь, как и моей любимой. Это отличный город и отличная страна, чтобы вырастить ребенка. Можно доверять окружающим, и мне это импонирует», – отметил Принс.

 
Теги: Минск
 
 
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Форвард минского «Динамо» Шейн Принс в эфире программы «Спорт-кадр» рассказал о получении белорусского гражданства.
 
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