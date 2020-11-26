|
Большой спортивный вечер для поклонников хоккея и футбола в вечернем эфире "Беларусь 5"
27.11.2020 20:49 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БTПрямо в эти минуты минское "Динамо" сражается на домашнем льду с подмосковным "Витязем". Напомним, в Западной конференции КХЛ "зубры" располагаются на 5-й позиции.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Прямо в эти минуты минское "Динамо" сражается на домашнем льду с подмосковным "Витязем". Напомним, в Западной конференции КХЛ "зубры" располагаются на 5-й позиции....
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)