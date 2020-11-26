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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Большой спортивный вечер для поклонников хоккея и футбола в вечернем эфире "Беларусь 5" Прямо в эти минуты минское "Динамо" сражается на домашнем льду с подмосковным "Витязем". Напомним, в Западной конференции КХЛ "зубры" располагаются на 5-й позиции....

Прямо в эти минуты минское "Динамо" сражается на домашнем льду с подмосковным "Витязем". Напомним, в Западной конференции КХЛ "зубры" располагаются на 5-й позиции.ведет прямую трансляцию. Затем в эфире спортивного канала поединок Лиги Европы, в котором московский ЦСКА сыграет с голландским "Фейеноордом". Начало трансляции чуть позже стартового свистка - в 21:30. А в 22:55 еще один поединок 4 тура Лиги Европы, где шотландский "Рейнджерс" готовится принимать португальскую "Бенфику".