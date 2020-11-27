Бережков о предложении возглавить Прессбол: «Я убил в себе журналиста. Почувствовал, что мое время прошло. Я сейчас хочу побыть в тени вообще»

Источник материала: Tribuna.com

Бывший главный редактор «Прессбола», экс-генменеджер минского «Динамо» и функционер ФХБ Владимир Бережков рассказал о том, почему не вернется в издание, а также поведал о времени, когда жилось страшнее: сейчас или в так называемые «лихие 90-е».

Напомним, ранее стало известно, что пост главного редактора газеты «Прессбол» покинет Дмитрий Герчиков.

– Когда было страшнее? Тогда или сейчас?

– Сейчас.

– Почему?

– Тогда ты был молодой. Есть такая поговорка: «Не боятся только дураки». А когда уже прожил, то ощущаешь все последствия, что за этим может последовать, кому это не понравится. Не было раньше такого страха, когда ты выходишь на улицу. В 90-е ты был посильнее, мог убежать, мог дать в пятак. Я не слабый, обученный. Может, поэтому. Я не боялся ходить по улицам. А вот сейчас ощутил, что после всех известных событий я уже иду и оглядываюсь. Захожу в подъезд – оглядываюсь. Все время думаю, что сейчас меня кто-то примет, пригласит на беседу. Такого состояния раньше не было. Впервые его ощутил. Сейчас страшнее.

– Вам предлагали снова возглавить «Прессбол». Почему вы отказались?

– Ты имеешь ввиду когда?

– Вот недавнее время. Насколько я понимаю.

– А откуда ты знаешь?

– Просто знаю.

– Ха :) Ну… Скажем так: во-первых, я убил в себе журналиста. Я это не просто объявил, а я это почувствовал, что это время мое прошло. Я сейчас хочу побыть в тени вообще. Я не хочу больше ходить по солнцу. Я перегрелся и уже нахватался «радиации». Мне кажется, что я уже сам токсичен. Во-вторых, я в любом случае бронзовый. Я когда уходил из «Прессбола» и помню то состояние прекрасное. Когда я шел по коридору «Прессбола», то все становились к стенке спиной и давали мне пройти. Я боялся уже этого состояния. Как сказал у тебя в интервью Шрайбман (журналист, политолог Артем Шрайбман – Tribuna.com), меня погрузили в теплую ванну. То есть мне уже всего не говорят. Со мной уже не так спорят. Все идет к деградации. Сейчас что, вернуться опять бронзовой фигурой? Я понимаю, что я пользуюсь авторитетом, но мне кажется нам нужно эту страницу перевернуть. И есть третья причина: я токсичен. Я для власти сегодня токсичен. Если сделать для развития «Прессбола» лучше, то туда должна прийти какая-то независимая фигура, которая будет налаживать новый диалог с учредителями или будет вести «Прессбол» в самостоятельное плавание. Думаю, что сегодня этот актив для федерации футбола стал не профильным в силу политической ситуации. Раньше он был совершенно профильный при Румасе, а теперь другая повестка. Он стал обременительным. Думаю, что учредители с легкостью согласятся продать этот актив. Но это не я должен решать. Что бы ты понимал, то сегодня в «Прессболе» я не имею ни-че-го. Ноль. Ни доли, ни процента. Ничего. Я всю свою долю отдал в редакцию, – сказал Бережков в новом выпуске на канале «жизнь-малина» на YouTube .