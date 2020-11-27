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Дмитрий Платонов и Шкуратенко подписали письмо спортсменов за новые выборы и против насилия
27.11.2020 13:51 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Экс-игрок «Гомеля», БАТЭ, «Торпедо-БелАЗ» и других команд Дмитрий Платонов и белорусский форвард Максим Шкуратенко подписали письмо спортивной общественности с требованиями проведения новых выборов, прекращения насилия и др.
На данный момент в списке подписавшихся
Отметим, что 24 ноября было создано письмо провластных спортсменов.
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Экс-игрок «Гомеля», БАТЭ, «Торпедо-БелАЗ» и других команд Дмитрий Платонов и белорусский форвард Максим Шкуратенко подписали письмо спортивной общественности с...
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