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Дмитрий Платонов и Шкуратенко подписали письмо спортсменов за новые выборы и против насилия

27.11.2020 13:51 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Экс-игрок «Гомеля», БАТЭ, «Торпедо-БелАЗ» и других команд Дмитрий Платонов и белорусский форвард Максим Шкуратенко подписали письмо спортивной общественности с требованиями проведения новых выборов, прекращения насилия и др.

На данный момент в списке подписавшихся уже более 1200 подписей.

Отметим, что 24 ноября было создано письмо провластных спортсменов. 

 
Теги: Гомель
 
 
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Экс-игрок «Гомеля», БАТЭ, «Торпедо-БелАЗ» и других команд Дмитрий Платонов и белорусский форвард Максим Шкуратенко подписали письмо спортивной общественности с...
 
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