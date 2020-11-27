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ФИФА утвердила состав корзин для жеребьевки квалификации ЧМ-2022. Беларусь – в 4-й корзине

27.11.2020 13:51 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

На официальном сайте ФИФА опубликовали состав корзин для предстоящей жеребьевки квалификации ЧМ-2022. 

Жеребьевка состоится 7 декабря в Цюрихе.

В финальную часть, которая пройдет в Катаре, отберутся 13 команд из 55 – 10 победителей групп и 3 участника плей-офф.

В нем к 10 командам, занявшим 2-е места, присоединятся две команды с лучшими результатами в Лиге наций УЕФА-2020/21. 

Сборная Беларуси находится в 4-й корзине.

Корзина 1: Франция, Англия, Португалия, Испания, Италия, Хорватия, Дания, Германия, Нидерланды.

Корзина 2: Швейцария, Уэльс, Польша, Швеция, Австрия, Украина, Сербия, Турция, Словакия, Румыния.

Корзина 3: Россия, Венгрия, Ирландия, Чехия, Норвегия, Северная Ирландия, Исландия, Шотландия, Греция, Финляндия.

Корзина 4: Босния и Герцеговина, Словения, Черногория, Северная Македония, Албания, Болгария, Израиль, Беларусь, Грузия, Люксембург.

Корзина 5: Армения, Кипр, Фарерские острова, Азербайджан, Эстония, Косово, Казахстан, Литва, Латвия, Андорра.

Корзина 6: Мальта, Молдова, Лихтенштейн, Гибралтар и Сан-Марино.

 
 
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На официальном сайте ФИФА опубликовали состав корзин для предстоящей жеребьевки квалификации ЧМ-2022.
 
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