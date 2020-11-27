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Бага, скорее всего, продолжит работу с «Жальгирисом» (Владислав Татур)

27.11.2020 13:51 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

С большой долей вероятности белорусский тренер Алексей Бага продолжит работу в «Жальгирисе», с которым выиграл чемпионат Литвы.

Контракт с клубом действует еще один сезон.

Ранее сообщалось о том, что тренер может возглавить казахстанский клуб «Актобе».

Директор «Жальгириса»: «Бага заверил, что конкретных предложений ему не поступало. У него контракт еще на год»

 
 
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С большой долей вероятности белорусский тренер Алексей Бага продолжит работу в «Жальгирисе», с которым выиграл чемпионат Литвы.
 
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