Бага, скорее всего, продолжит работу с «Жальгирисом» (Владислав Татур)

Источник материала: Tribuna.com

С большой долей вероятности белорусский тренер Алексей Бага продолжит работу в «Жальгирисе», с которым выиграл чемпионат Литвы.

Контракт с клубом действует еще один сезон.

Ранее сообщалось о том, что тренер может возглавить казахстанский клуб «Актобе».

Директор «Жальгириса»: «Бага заверил, что конкретных предложений ему не поступало. У него контракт еще на год»