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Бага, скорее всего, продолжит работу с «Жальгирисом» (Владислав Татур)
27.11.2020 13:51 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
С большой долей вероятности белорусский тренер Алексей Бага продолжит работу в «Жальгирисе», с которым выиграл чемпионат Литвы.
Контракт с клубом действует еще один сезон.
Ранее сообщалось о том, что тренер может возглавить казахстанский клуб «Актобе».
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С большой долей вероятности белорусский тренер Алексей Бага продолжит работу в «Жальгирисе», с которым выиграл чемпионат Литвы.
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