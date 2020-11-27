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Андрей Башко стал новым спортдиром ФХБ

27.11.2020 16:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Андрей Башко стал новым спортивным директором ФХБ. В прошлом профессиональный хоккеист возглавит спортивное направление.

Ранее эту должность занимал Владимир Бережков, который покинул федерацию после окончания контракта.

За свою игровую карьеру Башко успел поиграть не только в Беларуси, но и ряде клубов КХЛ («Амур» Хабаровск, «Динамо-Минск»), в Украине («Кременчук») и ОАЭ («Абу Даби Стормз»). Башко дважды становился чемпионом Беларуси и девять раз был среди призеров. Кроме того, в игровой биографии 38- летнего специалиста значится также чемпионство в Кубке Шпенглера в и серебро чемпионата Украины.

Будучи игроком, специалист также представлял Беларусь на международной арене в составе юниорской, молодежной и национальной сборных.

Ранее Башко уже работал в спортивном менеджменте. На прошедших в 2019 году в Минске II Европейских играх функционер работал в качестве менеджера по управлению спортивными объектами.

Башко также выступает за команду Александра Лукашенко.

 
Теги: Минск
 
 
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Андрей Башко стал новым спортивным директором ФХБ.
 
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