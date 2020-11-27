Бережков о встрече Кочановой со студентами: «Она идет к студентам. Ну сядь ты перед зеркалом, потренируйся немножко. Мы что, дураки?»

Источник материала: Tribuna.com

Экс-спортивный директор ФХБ, журналист Владимир Бережков поделился мнением о встрече председателя Совета Республики Национального собрания Натальи Кочановой со студентами по поводу происходящего в стране после выборов.

– Политическая элита, чиновники не знают азов, не знают идеологии. Наше тоталитарное государство перестало быть тоталитарным. Оно утратило и без того какую-то «скудную» национальную идею. У нас сегодня нет национальной идеи. Спросите любого на сегодняшний день, что такое национальная идея. Мы ходим в вышиванках? Или мы ходим в форме цвета хаки или мы под триколором российским выступаем?

– Вы о том, что власть не понимает, чего хочет.

– Совершенно точно. И никто рядом не может сформулировать.

– Есть глобальная идея сохранить власть.

– Да.

– А дальше непонятно.

– А дальше непонятно! А кому понятно? Кто может объяснить? Вот Кочанова. Она идет к студентам. Ну сядь ты перед зеркалом, потренируйся немножко. Пусть тебе позадают вопросы.

– Ну этот батл она просто проиграла…

– Пусть тебе зададут хоть один неудобный вопрос, ответь на него сначала, потренируйся, прежде чем выходить. Хотя бы вспомни, что перед этим говорил лидер государства. Вспомни, как он вышел в Гродно и сказал: «Ну простите их! Простите ОМОНовцев, которые побили». Вспомните, что сказал Караев, который извинился за тех, кто попал под раздачу. А потом говори, что ничего не было. Это на «фу-фу» не пройдет. Мы что, дураки совсем? Эти увещевания, разговоры как с первоклашками, как будто мы все такие дураки, что наше общество такое наивное, такие болванчики, что с нами можно как с детьми, да? – сказал Бережков.