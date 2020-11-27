Зубрилова и Эллина Зверева подписали провластное письмо спортсменов

Источник материала: Tribuna.com

Многократная чемпионка мира по биатлону Елена Зубрилова и олимпийская чемпионка по легкой атлетике Эллина Зверева подписали провластное письмо спортсменов.

Ранее сообщалось, что подпись под письмом поставил олимпийский чемпион Антон Кушнир, борец вольного стиля и чемпион ОИ Александр Медведь, Александр Масейков (гребля на байдарках и каноэ, Барселона-1992), Янина Провалинская-Корольчик (легкая атлетика, Сидней-2000), Алексей Абалмасов (гребля на байдарках и каноэ, Пекин-2008), Екатерина Карстен (академическая гребля, Атланта-1996, Сидней-2000) и Сергей Булыгин (биатлон, Сараево-1984), легкоатлет Максим Недосеков, чемпионка Универсиады 2017 года в слаломе Мария Шканова и тренер по биатлону Юрий Альберс, а также три человека из сборной Беларуси по самбо: Юрий Рыбак, Светлана Тимошенко, Александр Круглик (работает в ОМОНе), Олимпийский чемпион Игр в Москве-1980 в фехтовании Николай Алехин, мама шестикратного олимпийского чемпиона по спортивной гимнастике Виталия Щербо, Валентина Николаевна, чемпионка Европейских игр в Баку и Минске, многократный призер чемпионатов мира и Европы по борьбе Василиса Марзалюк, олимпийский чемпион, призер чемпионатов мира и Европы по гребле Андрей Богданович.

Напомним, что после выборов в Беларуси появилось открытое письмо спортивной общественности за новые выборы и против насилия со стороны силовиков, под которым уже стоит более 1150 подписей, среди которых подписи Виталия Гуркова, Ольги Барабанщиковой, Александры Романовской и других.

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