|
Олег Горунович: «От хоккеистов жду обилия фамилий под письмом за Лукашенко. Говорят, процесс уже идет полным ходом. Бестолочи запрыгивают в горящий вагон»
27.11.2020 21:15 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный редактор Tribuna.com Олег Горунович поделился мнением о том, что сборная Беларуси по фристайлу
«О, ну есть же у нас нормальные спортсмены, настоящие команды. Главного тренера фристайлистов Николая Козеко не взяли по чиновничьей дури на сборы в Финляндию – человека, воспитавшего ряд олимпийских чемпионов, продолжают гнобить и душить за гражданскую позицию. И вся сборная открыто вписалась за него! Какие же крутые ребята.
От хоккеистов жду обилия фамилий под письмом за Лукашенко. Говорят, процесс уже идет полным ходом. Бестолочи запрыгивают в горящий вагон», – написал Горунович в своем
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Олег Горунович: «От хоккеистов жду обилия фамилий под письмом за Лукашенко. Говорят, процесс уже идет полным ходом. Бестолочи запрыгивают в горящий вагон»
Главный редактор Tribuna.com Олег Горунович поделился мнением о том, что сборная Беларуси по фристайлу написала письмо в поддержку главного тренера команды Николая...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)