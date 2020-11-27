Главный редактор «Спортивной панорамы» Пехтерев является автором провластного письма спортсменов

Источник материала: Tribuna.com

Главный редактор «Спортивной панорамы» Владимир Пехтерев является автором провластного письма спортсменов , передает корреспондент Tribuna.com.

Письмо было написано более месяца назад и все это время проходило согласование в Минспорта и НОКе, и лишь сейчас было принято решение его опубликовать.

Стоит отметить, что Пехтерев и министр спорта и туризма Сергей Ковальчук являются давними друзьями

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