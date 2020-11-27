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Главный редактор «Спортивной панорамы» Пехтерев является автором провластного письма спортсменов
27.11.2020 22:37 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный редактор «Спортивной панорамы» Владимир Пехтерев является автором
Письмо было написано более месяца назад и все это время проходило согласование в Минспорта и НОКе, и лишь сейчас было принято решение его опубликовать.
Стоит отметить, что Пехтерев и министр спорта и туризма Сергей Ковальчук являются давними друзьями
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Главный редактор «Спортивной панорамы» Владимир Пехтерев является автором провластного письма спортсменов, передает корреспондент Tribuna.com.
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