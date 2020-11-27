Журналист Tribuna.com Руто: «Большинство футболистов понимают, что провластное письмо спортсменов – это реальный трэш, если не сказать хуже»

Источник материала: Tribuna.com

Журналист Tribuna.com Дмитрий Руто рассказал об отношении футболистов к провластному письму спортсменов.

«Пообщался на днях с нескольким футболистами и тренерами из вышки. Затронули и тему провластного письма. Как только заходил об этом разговор, сразу слышал смех и почти единодушное: «Я что, идиот, чтобы такое подписывать?» Принудиловки (пока?) нет, но и большинство (к сожалению, в семье не без...) понимают, что это реальный трэш, если не сказать хуже. К чему это я? Может, футбол и молчит, но хочется верить, что не все там потеряно. Хотя время покажет, конечно...» – написал Руто в своем Facebook.

В воскресенье в ринг возвращается легендарный Майк Тайсон. Вот как этот бой можно посмотреть в Беларуси