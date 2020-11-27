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ФИФА попросила все 211 ассоциаций почтить память Марадоны минутой молчания
28.11.2020 06:33 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
«Поскольку мир футбола оплакивает кончину Диего Армандо Марадоны, сегодня ФИФА обратилась к своим 211 ассоциациям-членам с просьбой призвать всех организаторов соревнований организовать минуту молчания на каждом футбольном матче в предстоящие выходные или при следующей возможности, чтобы почтить память одной из величайших футбольных легенд всех времен», – говорится в сообщении ФИФА.
60-летний Марадона умер от остановки сердца 25 ноября.
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ФИФА попросила каждую из 211 футбольных ассоциаций, входящих в ее состав, почтить память умершего экс-игрока сборной Аргентины Диего Марадоны.
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