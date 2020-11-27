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«Красота спасет мир». Минский микрорайон Сухарево поддержал Хижинкову

28.11.2020 06:33 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня минский микрорайон Сухарево поддержал экс-пресс-секретаря брестского «Динамо» Ольгу Хижинкову.

Напомним, что Мисс Беларусь-2008 была задержана 8 ноября. Хижинкова уже трижды была осуждена, не покидая изолятор. Она должна выйти на свободу 11 декабря.

После выборов Ольга Хижинкова неоднократно высказывала свое мнение о ситуации в Беларуси и выступала против насилия. В сентябре Ольга Хижинкова лишилась работы в Национальной школе красоты из-за активной гражданской позиции.

ВИДЕО

«Красота спасет мир». Минский микрорайон Сухарево поддержал Хижинкову

Фото: Баста

 

 
 
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Сегодня минский микрорайон Сухарево поддержал экс-пресс-секретаря брестского «Динамо» Ольгу Хижинкову.
 
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