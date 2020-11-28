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Чемпионат Беларуси. 30-й тур. БАТЭ против минского «Динамо», «Шахтер» – «Минск» и другие матчи
28.11.2020 08:15 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
28 ноября состоятся матчи 30-го тура чемпионата Беларуси.
Чемпионат Беларуси
30-й тур
Витебск – Торпедо-БелАЗ
Напомним, что АБФФ отменила игру «Слуцк» – «Смолевичи» в связи с эпидемиологической ситуацией.
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28 ноября состоятся матчи 30-го тура чемпионата Беларуси.
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