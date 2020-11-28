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Чемпионат Беларуси. 30-й тур. БАТЭ против минского «Динамо», «Шахтер» – «Минск» и другие матчи

28.11.2020 08:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

28 ноября состоятся матчи 30-го тура чемпионата Беларуси.

Чемпионат Беларуси

30-й тур

Славия – Энергетик-БГУ
Дата проведения
28 ноября, 14.00, «Юность»
Онлайн матча
Динамо Минск – БАТЭ
Дата проведения
28 ноября, 14.00, «Динамо»
Онлайн матча
Белшина – Рух Брест
Дата проведения
28 ноября, 14.00, «Спартак»
Онлайн матча
Шахтер – Минск
Дата проведения
28 ноября, 14.00, «Строитель»
Онлайн матча
Витебск – Торпедо-БелАЗ
Дата проведения
28 ноября, 14.00, «ЦСК Витебский»
Онлайн матча
Ислочь – Городея
Дата проведения
28 ноября, 14.00, «Трактор»
Онлайн матча
Динамо Брест – Неман
Дата проведения
28 ноября, 14.00, «ОСК Брестский»
Онлайн матча

Напомним, что АБФФ отменила игру «Слуцк» – «Смолевичи» в связи с эпидемиологической ситуацией.

Таблица чемпионата Беларуси

Календарь чемпионата Беларуси

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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