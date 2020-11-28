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Чемпионат Англии. «Ливерпуль» играет с «Брайтоном», «Ман Сити» принимает «Бернли», «Эвертон» – «Лидс»
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Источник материала:
Tribuna.com
10-й тур АПЛ стартует матчем между «Кристал Пэлас» и «Ньюкаслом».
Завтра «Ливерпуль» сыграет с «Брайтоном» на выезде, «Ман Сити» примет «Бернли».
В воскресенье состоится матч «Челси» и «Тоттенхэма». В понедельник «Лестер» примет «Фулхэм».
Чемпионат Англии
10-й тур
- Дата проведения
-
27 ноября, 23.00, «Селхерст Парк»
- Голы:
-
0:1 –
88 Уилсон,
0:2 –
90 Жоэлинтон.
Кристал Пэлас –
Гуаита, Кэйхилл, ван Анхолт, Дэнн, Клайн, Таунсенд (Ридевалд, 67), Шлупп, Куяте, Эзе, Макартур (Батшуайи, 82), Айю (Бентеке, 66).
Ньюкасл –
Дарлоу, Фернандес, Кларк, Льюис, Манкильо, Хендрик, Шелви, Лонгстафф, Альмирон (Ритчи, 67), Жоэлинтон (Шер, 90), Уилсон.
- Предупреждения:
-
Фернандес
(17), Лонгстафф
(60), Дэнн
(77), Шлупп
(90).
- Дата проведения
-
28 ноября, 15.30, «Фалмер»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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10-й тур АПЛ стартует матчем между «Кристал Пэлас» и «Ньюкаслом».
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