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Чемпионат Англии. «Ливерпуль» играет с «Брайтоном», «Ман Сити» принимает «Бернли», «Эвертон» – «Лидс»

28.11.2020 12:17 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

10-й тур АПЛ стартует матчем между «Кристал Пэлас» и «Ньюкаслом».  

Завтра «Ливерпуль» сыграет с «Брайтоном» на выезде, «Ман Сити» примет «Бернли».

В воскресенье состоится матч «Челси» и «Тоттенхэма». В понедельник «Лестер» примет «Фулхэм». 

Чемпионат Англии

10-й тур

Кристал Пэлас – Ньюкасл 0:2 (0:0, 0:2)
Дата проведения
27 ноября, 23.00, «Селхерст Парк»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 88 Уилсон, 0:2 – 90 Жоэлинтон.
Кристал ПэласГуаита, Кэйхилл, ван Анхолт, Дэнн, Клайн, Таунсенд (Ридевалд, 67), Шлупп, Куяте, Эзе, Макартур (Батшуайи, 82), Айю (Бентеке, 66).
НьюкаслДарлоу, Фернандес, Кларк, Льюис, Манкильо, Хендрик, Шелви, Лонгстафф, Альмирон (Ритчи, 67), Жоэлинтон (Шер, 90), Уилсон.
Предупреждения:
Фернандес (17), Лонгстафф (60), Дэнн (77), Шлупп (90).

 

Брайтон – Ливерпуль
Дата проведения
28 ноября, 15.30, «Фалмер»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Манчестер Сити – Бернли
Дата проведения
28 ноября, 18.00, «Этихад Стэдиум»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Эвертон – Лидс
Дата проведения
28 ноября, 20.30, «Гудисон Парк»
превью матча онлайн статистика

 

Вест Бромвич – Шеффилд Юнайтед
Дата проведения
28 ноября, 23.00, «Хоторнс»
превью матча онлайн статистика

 

Саутгемптон – Манчестер Юнайтед
Дата проведения
29 ноября, 17.00, «Сент-Мэрис»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Челси – Тоттенхэм
Дата проведения
29 ноября, 19.30, «Стэмфорд Бридж»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Арсенал – Вулверхэмптон
Дата проведения
29 ноября, 22.15, «Эмирейтс»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Лестер – Фулхэм
Дата проведения
30 ноября, 20.30, «Кинг Пауэр»
превью матча онлайн статистика

 

Вест Хэм – Астон Вилла
Дата проведения
30 ноября, 23.00, «Олимпийский стадион»
превью матча онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское. 

 
 
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