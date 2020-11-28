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«Витебск» – «Торпедо-БелАЗ». В конце матча запасные игроки команд устроили потасовку

28.11.2020 17:17 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В концовке матча 30-го тура чемпионата Беларуси «Витебск» – «Торпедо-БелАЗ» (2:3) случилась массовая драка игроков.

На 86-й минуте Фелипе Велозо вывел жодинцев вперед, сделав «Торпедо» фаворитом в борьбе за бронзу. Однако после празднования гола запасные игроки команд устроили потасовку. Велозо в итоге получил прямую красную карточку за неспортивное поведение, сообщает «Прессбол».

 
Теги: Витебск
 
 
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В концовке матча 30-го тура чемпионата Беларуси «Витебск» – «Торпедо-БелАЗ» (2:3) случилась массовая драка игроков.
 
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