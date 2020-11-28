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«Торпедо-БелАЗ» впервые в истории взяло бронзу чемпионата Беларуси
28.11.2020 17:17 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
«Торпедо-БелАЗ» впервые в истории завоевало бронзовые медали чемпионата Беларуси.
Напомним, на 3-е место перед последним туром претендовали также брестское «Динамо» (4-е итоговое место), «Неман» (5-е) и «Динамо» Минск (6-е).
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«Торпедо-БелАЗ» впервые в истории завоевало бронзовые медали чемпионата Беларуси.
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