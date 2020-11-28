Александр Лисовский: «Не делал замены, потому что нас устраивала игра. Была вера, что те игроки, которые на поле, реализуют свой момент» 

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер БАТЭ Александр Лисовский прокомментировал исход матча с минским «Динамо» (0:0) в рамках заключительного тура высшей лиги.

– Игра получилась тяжелой. Как и ожидали. Нам не хватило остроты. Знали, что «Динамо» хорошо обороняется. Каждым моментом надо было дорожить.

- Что сказали ребятам в раздевалке?

– Все и так понятно. Что говорить? Все расстроены. Слова не нужны.

- Одна добавленная минута к основному времени. Мало?

– Конечно.

- Почему вышел Сарока, а не Мукам?

– Нам надо было перестраиваться. Возможно, нужно было раньше это делать. Стасевич хорошо выглядел. А войти в такую сложную игру непросто.

- Правильно ли был назначен пенальти?

– Не видел момента. Нет смысла комментировать.

- Не стоило ли было раньше сделать замены?

– Не делали, потому что нас устраивала игра.

- Но во втором тайме не было опасных моментов у ворот соперника.

– Была вера, что те игроки, которые на поле, реализуют свой момент.

- Кажется, это самый зрелищный чемпионат. Судьба трофея решалась на последних минутах.

– На моей памяти это не первый случай. А так да, чемпионат очень интересный.

- У Стасевича заканчивается контракт. Ведется ли работа о продлении?

– Работа ведется, – сказал Лисовский в эфире канала «Беларусь 5».

Напомним, БАТЭ сыграл вничью с минским «Динамо» (0:0), а «Шахтер» обыграл «Минск» (4:2) и стал чемпионом.