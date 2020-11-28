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Александр Лисовский: «Не делал замены, потому что нас устраивала игра. Была вера, что те игроки, которые на поле, реализуют свой момент»
28.11.2020 17:17 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер БАТЭ Александр Лисовский прокомментировал исход матча с минским «Динамо» (0:0) в рамках заключительного тура высшей лиги.
– Игра получилась тяжелой. Как и ожидали. Нам не хватило остроты. Знали, что «Динамо» хорошо обороняется. Каждым моментом надо было дорожить.
- Что сказали ребятам в раздевалке?
– Все и так понятно. Что говорить? Все расстроены. Слова не нужны.
- Одна добавленная минута к основному времени. Мало?
– Конечно.
- Почему вышел Сарока, а не Мукам?
– Нам надо было перестраиваться. Возможно, нужно было раньше это делать. Стасевич хорошо выглядел. А войти в такую сложную игру непросто.
- Правильно ли был назначен пенальти?
– Не видел момента. Нет смысла комментировать.
- Не стоило ли было раньше сделать замены?
– Не делали, потому что нас устраивала игра.
- Но во втором тайме не было опасных моментов у ворот соперника.
– Была вера, что те игроки, которые на поле, реализуют свой момент.
- Кажется, это самый зрелищный чемпионат. Судьба трофея решалась на последних минутах.
– На моей памяти это не первый случай. А так да, чемпионат очень интересный.
- У Стасевича заканчивается контракт. Ведется ли работа о продлении?
– Работа ведется, – сказал Лисовский в эфире канала «Беларусь 5».
Напомним, БАТЭ сыграл вничью с минским «Динамо» (0:0), а «Шахтер» обыграл «Минск» (4:2) и стал чемпионом.
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Александр Лисовский: «Не делал замены, потому что нас устраивала игра. Была вера, что те игроки, которые на поле, реализуют свой момент»
Главный тренер БАТЭ Александр Лисовский прокомментировал исход матча с минским «Динамо» (0:0) в рамках заключительного тура высшей лиги.
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