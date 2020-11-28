Милевский заявил, что провел последний сезон в брестском «Динамо»

Источник материала: Tribuna.com

Нападающий брестского «Динамо» Артем Милевский заявил, что это последний сезон в клубе.

– Рад, что заканчиваю карьеру в брестском «Динамо», забив сегодня.

– Карьера футболиста закончена?

– Нет, карьера не закончена, все еще впереди, – сказал Милевский в эфире канала «Беларусь 5».

«Динамо» Брест заняло 4-е место в чемпионате.