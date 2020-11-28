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Милевский заявил, что провел последний сезон в брестском «Динамо»
28.11.2020 17:17 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Нападающий брестского «Динамо» Артем Милевский заявил, что это последний сезон в клубе.
– Рад, что заканчиваю карьеру в брестском «Динамо», забив сегодня.
– Карьера футболиста закончена?
– Нет, карьера не закончена, все еще впереди, – сказал Милевский в эфире канала «Беларусь 5».
«Динамо» Брест заняло 4-е место в чемпионате.
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Нападающий брестского «Динамо» Артем Милевский заявил, что это последний сезон в клубе.
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