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Милевский заявил, что провел последний сезон в брестском «Динамо»

28.11.2020 17:17 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Нападающий брестского «Динамо» Артем Милевский заявил, что это последний сезон в клубе.

– Рад, что заканчиваю карьеру в брестском «Динамо», забив сегодня.

– Карьера футболиста закончена?

– Нет, карьера не закончена, все еще впереди, – сказал Милевский в эфире канала «Беларусь 5».

«Динамо» Брест заняло 4-е место в чемпионате.

 
Теги: Брест
 
 
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Нападающий брестского «Динамо» Артем Милевский заявил, что это последний сезон в клубе.
 
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