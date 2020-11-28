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Гутор – единственный игрок в истории чемпионата Беларуси, который выиграл турнир с тремя разными командами
28.11.2020 17:17 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Вратарь Александр Гутор в составе «Шахтера» стал чемпионом Беларуси.
Гутор – единственный игрок в истории чемпионата Беларуси, который выиграл турнир с тремя разными командами.
Ранее голкипер выигрывал чемпионат с БАТЭ (2008, 2009, 2010, 2011, 2012), брестским «Динамо» (2019).
Таким образом, нынешнее чемпионство стало 7-м в карьере Гутора.
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Гутор – единственный игрок в истории чемпионата Беларуси, который выиграл турнир с тремя разными командами
Вратарь Александр Гутор в составе «Шахтера» стал чемпионом Беларуси.
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