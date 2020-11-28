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Леонид Кучук: «По организации игры мы превзошли БАТЭ»

28.11.2020 21:25 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер минского «Динамо» Леонид Кучук прокомментировал исход матча с БАТЭ (0:0) в рамках заключительного тура высшей лиги, передает «Прессбол».

- Почему использовали скоростную оборону?

– Противодействовали всей командой. А не обороной. Были нюансы. Не хочу открывать, какие. Игра была сложной и принципиальной. По организации игры мы превзошли БАТЭ. За счет слаженных действий, а не скоростной обороны. Было несколько вариантов.

- Как оцените итоги чемпионата?

– А сколько побед у БАТЭ, не скажете? Я забыл. (говорят) В принципе, мы за количество побед играли сегодня. Хотели семнадцатую.

- Почему так поздно стали делать замены?

– Из-за желания игры. Заметили, что защитник идет в атаку... Ну и там есть некоторые нюансы. Наверное, можно было раньше, но не видел смысла. Матч же длится до свистка, а не до 75-й минуты.

- Как прокомментируете незабитый пенальти?

– Никак. Ну, не забили. Как его можно комментировать? Как бы вы его прокомментировали? Мы все равно играли. Не заканчивать же матч, – сказал Кучук.

 
 
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Главный тренер минского «Динамо» Леонид Кучук прокомментировал исход матча с БАТЭ (0:0) в рамках заключительного тура высшей лиги, передает «Прессбол».
 
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