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Майк Тайсон против Роя Джонса, Джек – Маккернан и другие бои в Лос-Анджелесе

28.11.2020 21:25 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Завтра рано утром в Лос-Анджелесе на арене Staples Center состоится боксерское шоу.

В главном событии вечера бывший чемпион мира в тяжелом весе Майк Тайсон (50-6, 44 КО) проведет выставочный поединок против экс-чемпиона мира в четырех дивизионах Роя Джонса (66-9, 47 КО).

Другие бои:

Джейк Пол (1-0, 1 КО) – Нэйт Робинсон (профессиональный дебют).

Баду Джек (22-3-3, 13 КО) – Блэйк Маккернан (13-0, 6 КО).

 

 
 
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Завтра рано утром в Лос-Анджелесе на арене Staples Center состоится боксерское шоу.
 
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