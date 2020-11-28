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Майк Тайсон против Роя Джонса, Джек – Маккернан и другие бои в Лос-Анджелесе
28.11.2020 21:25 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Завтра рано утром в Лос-Анджелесе на арене Staples Center состоится боксерское шоу.
В главном событии вечера бывший чемпион мира в тяжелом весе
Другие бои:
Джейк Пол (1-0, 1 КО) – Нэйт Робинсон (профессиональный дебют).
Баду Джек (22-3-3, 13 КО) – Блэйк Маккернан (13-0, 6 КО).
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Завтра рано утром в Лос-Анджелесе на арене Staples Center состоится боксерское шоу.
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