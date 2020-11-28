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Поздравление президента с победой в чемпионате Беларуси по футболу
29.11.2020 08:25 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT
Солигорский "Шахтер" стал чемпионом Беларуси по футболу, вырвав победу в самой концовке матча против клуба "Минск". БАТЭ не смог забить ни одного мяча столичному "Динамо". И по сути сам отдал титул "горнякам", который уже ждали в клубном музее Борисова. "Шахтер" становится чемпионом Беларуси впервые за последние 15 лет.
С победой команду из Солигорска поздравил президент Александр Лукашенко.
«Ваша команда смогла поставить золотую точку в напряженном футбольном марафоне, сохранявшем интригу до последних минут. Убежден, эта яркая победа придаст новый импульс развитию футбола в столице белорусских шахтеров, а ваш дружный коллектив в будущем сезоне достойно представит Беларусь в Лиге чемпионов УЕФА», - отметил глава государства.
Об удивительной финальной развязке чемпионата страны - в материале Андрея Козлова.
ФК "Шахтер" - чемпион Беларуси 2020!
На стадион "Динамо" в столице съехалось немало телерепортеров и фотокорреспондентов. Профессиональная цель каждого была очевидна - зафиксировать яркие кадры в истории, ведь БАТЭ перед заключительным туром имел предпочтительные шансы на чемпионство. Но сухой поединок против "Динамо" вызвал лишь подобные импульсы.
На столичный стадион вернемся чуть позже.
Футбольная же история в это время писалась в Солигорске, хотя против чемпионства "Шахтера", казалось, было многое. Непонятная тренерская рокировка в сезоне, ежегодные слабые концовки чемпионата в исполнении команды и внутри клубные детали, о которых здесь говорить не хочется. В итоге волевая победа за футбольным клубом "Минск", 4:2, которые забили два важнейших мяча в дополнительное время.
У "Торпедо-БелАЗ" впервые в истории бронза чемпионата Беларуси
В Витебске футболистам местного клуба и жодинского "Торпедо-БелАЗ" пришлось помахать кулаками. Автозаводцы же непосредственно в спортивной борьбе победили со счетом 3:2. И впервые в истории оказались на пьедестал почета.
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