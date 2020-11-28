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"Шахтер" - чемпион Беларуси по футболу

29.11.2020 08:25 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

И в завершение о драматичной развязке футбольного чемпионата Беларуси. Золото турнира впервые за последние 15 лет у солигорского "Шахтера". С победой команду поздравил президент Александр Лукашенко. Горняки одержали верх в сложном матче заключительного тура против "Минска". Хозяевам приходилось отыгрываться по ходу встречи. И ничейный результат 2:2 на 90-й минуте никак не устраивал команду, которая в турнирной таблице уступала БАТЭ один балл. Но уже в добавленное время сначала Бегунов, а после Архипов приносят не только победу "Шахтеру" со счетом 4:2, но и чемпионский титул.

Учитывая, что в Минске борисовский "БАТЭ" так и не смог обыграть столичное "Динамо" 0:0.

Серебро - у БАТЭ, бронза - у "Торпедо-БелАЗ"

Серебро таким образом уходит БАТЭ. Бронза чемпионата - впервые в истории у "Торпедо-БелАЗ". Автозаводцы со счетом 3:2 обыграли "Витебск".

 
Теги: Минск
 
 
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И в завершение о драматичной развязке футбольного чемпионата Беларуси. Золото турнира впервые за последние 15 лет у солигорского "Шахтера". С победой команду...
 
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