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Заключительный тур чемпионата Беларуси по футболу

29.11.2020 09:27 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Кто возьмет золото чемпионата Беларуси по футболу - БАТЭ или "Шахтер"? Сегодня ровно в два часа дня стартуют матчи заключительного тура. Развязку первенства по традиции покажет "Беларусь 5". Борисовчане в гостях сыграют с минским "Динамо". Ближайший преследователь - солигорский "Шахтер" - на своем поле принимает "Минск". Преимущество БАТЭ над "горняками" составляет всего 1 балл. Еще 4 клуба, напомним, имеют шансы стать призерами турнира.

 
Теги: Минск
 
 
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Кто возьмет золото чемпионата Беларуси по футболу - БАТЭ или "Шахтер"? Сегодня ровно в два часа дня стартуют матчи заключительного тура. Развязку первенства по...
 
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