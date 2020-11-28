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Заключительный тур чемпионата Беларуси по футболу
29.11.2020 09:27 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT
Кто возьмет золото чемпионата Беларуси по футболу - БАТЭ или "Шахтер"? Сегодня ровно в два часа дня стартуют матчи заключительного тура. Развязку первенства по традиции покажет
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Кто возьмет золото чемпионата Беларуси по футболу - БАТЭ или "Шахтер"? Сегодня ровно в два часа дня стартуют матчи заключительного тура. Развязку первенства по...
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