Заключительный тур чемпионата Беларуси по футболу

Источник материала: БT

Кто возьмет золото чемпионата Беларуси по футболу - БАТЭ или "Шахтер"? Сегодня ровно в два часа дня стартуют матчи заключительного тура. Развязку первенства по традиции покажет "Беларусь 5" . Борисовчане в гостях сыграют с минским "Динамо". Ближайший преследователь - солигорский "Шахтер" - на своем поле принимает "Минск". Преимущество БАТЭ над "горняками" составляет всего 1 балл. Еще 4 клуба, напомним, имеют шансы стать призерами турнира.