Рой Джонс-младший и Майк Тайсон провели показательный бой

Источник материала: Sputnik Беларусь

Американские боксеры Рой Джонс-младший и Майк Тайсон провели в Лос-Анджелесе показательный бой, он продлился восемь раундов и завершился вничью.

Изначально боксерам предложили провести поединок на щадящих условиях: использование шлемов, остановка боя при появлении рассечения, отсутствие нокаутов и итогового решения. Однако и любители бокса и сами спортсмены выступили против такого регламента. В итоге было решено, что боксеры проведут восемь раундов, но по две минуты каждый. Они боролись без шлемов, но в перчатках весом в 12 унций (около 340 граммов), которые предназначены для спаррингов.

Изначально поединок было намечено провести 12 сентября, но его перенесли на ноябрь по просьбе "Железного Майка", чтобы увеличить доходы от организации встречи. Ранее в СМИ сообщалось, что Тайсон за этот бой получит 10 миллионов долларов, а Джонс – примерно 3 миллиона долларов.

Тайсон, которому сейчас 54 года, свой последний профессиональный поединок провел 11 июня 2005 года, тогда он уступил ирландцу Кевину Макбрайду. Всего на его счету 58 поединков, из которых он выиграл 50 (44 - нокаутом), проиграл шесть, два боя признаны несостоявшимися. 51-летний Джонс завершил карьеру в 2018 году. Он выиграл 66 поединков (47 - нокаутом) и потерпел девять поражений.