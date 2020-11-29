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Украинский баскетболист, чемпион НБА Медведенко выставил на аукцион мяч с подписью в поддержку протестующих в Беларуси
29.11.2020 11:23 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Двукратный чемпион НБА
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«В Украине мы лучше всех знаем, как важно защищать право на справедливые выборы. Никто не может лишить людей права выбирать или даже наказывать их за желание видеть изменения.
Конечно, я поддерживаю белорусов в их стремлении двигаться в будущее и особенно поддерживаю белорусских спортсменов, которые не боятся публично высказывать свою позицию в переломный момент для своей страны.
Вы хорошо поработали и можете заставить его работать», – прокомментировал свое решение Медведенко.
Напомним, что в Беларуси проходят массовые протесты после президентских выборов.
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Украинский баскетболист, чемпион НБА Медведенко выставил на аукцион мяч с подписью в поддержку протестующих в Беларуси
Двукратный чемпион НБА Станислав Медведенко выставил на продажу мяч с автографом и изображенным на нем Кобе Брайантом.
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