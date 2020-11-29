Украинский баскетболист, чемпион НБА Медведенко выставил на аукцион мяч с подписью в поддержку протестующих в Беларуси

Источник материала: Tribuna.com

Двукратный чемпион НБА Станислав Медведенко выставил на продажу мяч с автографом и изображенным на нем Кобе Брайантом.

Соответствующий лот размещен на сайте eBay. Стартовая стоимость – 119 долларов, а все вырученные средства пойдут в Белорусский фонд спортивной солидарности.

«В Украине мы лучше всех знаем, как важно защищать право на справедливые выборы. Никто не может лишить людей права выбирать или даже наказывать их за желание видеть изменения.

Конечно, я поддерживаю белорусов в их стремлении двигаться в будущее и особенно поддерживаю белорусских спортсменов, которые не боятся публично высказывать свою позицию в переломный момент для своей страны.

Вы хорошо поработали и можете заставить его работать», – прокомментировал свое решение Медведенко.

Напомним, что в Беларуси проходят массовые протесты после президентских выборов.