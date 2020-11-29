ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Украинский баскетболист, чемпион НБА Медведенко выставил на аукцион мяч с подписью в поддержку протестующих в Беларуси

29.11.2020 11:23 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Двукратный чемпион НБА Станислав Медведенко выставил на продажу мяч с автографом и изображенным на нем Кобе Брайантом. 

Соответствующий лот размещен на сайте eBay. Стартовая стоимость – 119 долларов, а все вырученные средства пойдут в Белорусский фонд спортивной солидарности.

«В Украине мы лучше всех знаем, как важно защищать право на справедливые выборы. Никто не может лишить людей права выбирать или даже наказывать их за желание видеть изменения.

Конечно, я поддерживаю белорусов в их стремлении двигаться в будущее и особенно поддерживаю белорусских спортсменов, которые не боятся публично высказывать свою позицию в переломный момент для своей страны.

Вы хорошо поработали и можете заставить его работать», – прокомментировал свое решение Медведенко.

Напомним, что в Беларуси проходят массовые протесты после президентских выборов. 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Двукратный чемпион НБА Станислав Медведенко выставил на продажу мяч с автографом и изображенным на нем Кобе Брайантом.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Поздравление президента с победой в чемпионате Беларуси по футболу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

28.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
29.11.2020
Салiдарнасць

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика