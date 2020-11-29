Белорусские биатлонисты быстры, Динара Алимбекова кайфанула от гонки

Источник материала: Sputnik Беларусь

Тем более что индивидуальные гонки, как отмечает колумнист Sputnik Руслан Васильев, получились очень любопытными, в том числе в преломлении на финские практики белорусских стреляющих лыжников.

То есть, во-первых, очень хорошо, что биатлонная премьера в Контиолахти состоялась в принципе, презрев проблемный ряд COVID-19. Во-вторых, еще более замечательно, что подопечные Андрея Падина и Олега Рыженкова не были статистами соответственно на мужской "двадцатке" и женской "пятнашке".

Оптимистические выводы

Конечно, первая гонка – это только первая гонка. Поэтому от далеко идущих выводов лучше все-таки воздержаться. Однако, когда хорошо и перспективно, то так и надо заявлять, не стесняясь позитивных оценок, для которых существует объективная база.

Итак, в субботу обе белорусские команды сильно обнадежили болельщиков, показав в индивидуальных гонках – классика биатлона, конкурентоспособный по гамбургскому счету уровень. Разумеется, с волнением справились не все, но в целом впечатления отличные.

Да и, как написал в общении со мной старший тренер мужской сборной Падин, дело не только в психологии: "Каждый спортсмен входит в сезон в разной спортивной форме. Некоторым для хороших результатов требуется небольшая соревновательная практика, не хватает, так сказать, разгона".

При этом командные успехи действительно налицо. Мужская сборная усилиями Смольского, Бочарникова и Лобастова набрала восьмую сумму баллов в зачет Кубка наций. Уже весьма неплохо! Однако женская дружина пошла еще дальше. Усилиями Алимбековой, Елены Кручинкиной и Кривко белоруски стали четвертыми, пропустив вперед только шведок, немок и француженок. Другие "топы" – норвежки, итальянки, россиянки, украинки – остались позади по результатам "пятнашки".

Удалось это благодаря тому, что наши мужчины и женщины продемонстрировали отменную физическую и функциональную готовность, вкупе с качеством скольжения. На лыжне многие белорусские биатлонисты разрушили устоявшиеся стереотипы. Быстрее Смольского оказались только два норвежских брата-акробата Бё, да два шведа – Самуэльссон и Понсилуома. Всего-то! Причем на последнем круге у Антона вовсе четвертый результат. И это уже открытая дверь в светлое завтра, в которую надо только войти. Сделав, естественно, вывод из снайперских ошибок на "лежке" – три промаха, что и оставили Смольского вне пределов первой десятки.

Но и 16-я скорость Бочарникова – сенсация. Никогда ранее Сергей так быстр не был. Кроме того, на субботней премьере в Контиолахти он, возможно, пробежал свой лучший в карьере "последний круг", который всегда являлся его ахиллесовой пятой. Да Бочарников опять чуть "капнул". Но именно "чуть" и даже "чуть-чуть". Никакой "ямы", никаких свинцовых опущенных плеч. И это на сложнейшей трассе с легендарным подъемом "Стена"! Плюс 11-я скорострельность! Контраст с тем, что было прежде, разительный, и с такой оценкой согласился Падин: "Совершенно верно".

У дам откровения получились даже ярче. Алимбекова – восьмое место, установила рекорд карьеры, несмотря на две штрафные минуты. Заодно олимпийская чемпионка-2018 в эстафете стала объектом пристального визуального изучения журналистами. Все, как один, включая "голос российского биатлона" Губерниева, отметили, как "засушилась" Динара, показавшая седьмую скорость во всей гонке и восьмую на последнем круге, который и для нее обычно являлся путем на Голгофу. Я полагаю, что такое внимание Алимбековой, как эффектной барышне, только приятно.

Не улучшила, но повторила свой личный рекорд в Кубке мира – 16-я позиция– Елена Кручинкина, которая так разгорячилась, что заключительный круг промчалась без шапочки. Ее ноги тоже буквально летели по трассе. Впрочем, и Кривко, и Сола были быстры. Ирина, например, показывала класс именно на "Стене", всякий раз, энергично карабкаясь в гору, чем сокращала отставание.

Что же касается Анны, то ее, безусловно, подкосили шесть промахов. Будь у Сола перспектива, она бы порадовала еще лучшим ходом. Но и так ого-го! Вычтем шесть штрафных минут из результата Анны и получим… результаты безошибочного снайпера и победительницы "пятнашки" в Контиолахти итальянки Вирер и серебряного призера немки Херманн. Разница составит всего несколько секунд.

Прорыв Динары

Сразу после финиша на лице Алимбековой мелькнула усталая, но радостная улыбка, показавшая, что олимпийская чемпионка довольна результатом. Впервые в своей карьере Динара могла сказать, что была рядом с пьедесталом в личной гонке Кубка мира, показав по-настоящему элитный уровень.

При этом обратите внимание на стартовый номер Алимбековой – аж 102-й! Учитывая, что сейчас еще ноябрь, а у финнов были проблемы и с морозами, и со снегом, можно легко предположить, что качество скольжения отнюдь не становилось лучше для последних участниц "пятнашки". Если это пресловутое качество не ухудшалось – уже хорошо, хотя это вряд ли.

И тут вопрос: а почему, собственно говоря, победитель тестового испытания в австрийском Обертиллиахе оказалась в четвертой группе стартового протокола? Признаться, я думал, что белорусские тренеры Рыженков и Гесвайнер рискнули найти "глянец". Правда, смущало, что более никто такую ставку не сделал…

Динара в нашем общении рассказала об истинной причине: "Ставок никаких не было! Все объясняется прозаичнее: тренеры заявляли спортсменок на премьерную "пятнашку" по рейтингу предыдущего сезона. Я была худшей из квартета, а значит, мне досталась последняя группа, чему не расстроилась. Понимала, что соблюдены принципы справедливости – все по-честному, и просто настраивалась на индивидуальную гонку. Еще отметила, что к вечеру будет холодать, а, значит, трасса не должна совсем разбиться".

Разумеется, я спросил Динару, за что он сама себя похвалит.

"Например, за тоже хладнокровное отношение к 102-му стартовому номеру, за правильный настрой на борьбу, – улыбнулась Алимбекова. – Кстати, во все три дня тренировок, что предшествовали "пятнашке", трасса всякий раз имела отличия в кондициях. На субботу, по-моему, пришелся ее отрицательный пик.

Но всем было непросто. Многие сталкивались с проблемами и в первых группах. Говоря по-простому: очень сложно было поднимать ноги. Еще отмечу в плюс, что правильно спланировала свои предстартовые действия. Поэтому почти не волновалась, хотя на парадоксе стала чуть побиваться собственного спокойствия.

Чтобы завести себя, смотрела мужскую "двадцатку", которая дала понять: ребята хорошо готовы, у них все в порядке с лыжным ходом. Значит, и мне надо выходить и делать то, что умею: справляться со стрельбой и ничего не придумывать на трассе. Так что еще больше успокоилась! А ведь год назад меня перед премьерой ощутимо потрясывало. Но тут надо учитывать, что в Эстерсунде-2019 все начиналось смешанной эстафетой – особая ответственность перед командой, а в Контиолахти-2020 – личным соревнованием. О конкретном результате не задумывалась. Только знала, что нахожусь в боевых кондициях и, если позволят ноги, могу рассчитывать на хороший результат. Так и вышло!"

Однако я задал еще один вопрос: "А поругать себя есть за что?" Все-таки Динара допустила два промаха, которые стоили ей призового места, а то и виктории на "пятнашке"!

"Ругать себя сегодня не буду! – ответила спортсменка. – Получила удовольствие от гонки, от огневых рубежей. Я по-настоящему кайфанула! Поэтому попрек только один: сейчас уже долго "сижу в телефоне", что отнимает много энергии. Отвечаю на поздравления, вместо того чтобы пойти на восстановительные процедуры и пораньше лечь спать. Но это тоже надо!"