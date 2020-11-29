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Йоханнес Бё выиграл 10-километровый спринт в Контиолахти
29.11.2020 13:59 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 ноя - Sputnik. Йоханнес Бё выиграл 10-километровый спринт в Контиолахти, он преодолел дистанцию за 23 минуты 53 секунды и не допустил ни одного промаха.
Второе место занял швед Себастьян Самуэльссон (он допустил один промах на дистанции и отстал от лидера гонки на 44,1 секунды), третье – еще один представитель Швеции Мартин Понсилуома (также один промах, +47,9).
У белорусов лучший результат показал Сергей Бочарников, который пришел к финишу 29-м. Он допустил четыре промаха и от лидера гонки отстал на 2 минуты 12,3 секунды.
Роман Елетнов пришел к финишу 31-м (1-1, +2:13,1), Антон Смольский – 34-м (2-1, +2:18,1), Максим Воробей – 39-м (0-1, +2:25,0), Никита Лобастов – 58-м (1-0, +3:01,0).
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У белорусов лучший результат показал Сергей Бочарников, который пришел к финишу 29-м. От лидера гонки он отстал на 2 минуты, 12,3 секунды.
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