Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 ноя - Sputnik. Йоханнес Бё выиграл 10-километровый спринт в Контиолахти, он преодолел дистанцию за 23 минуты 53 секунды и не допустил ни одного промаха.

Второе место занял швед Себастьян Самуэльссон (он допустил один промах на дистанции и отстал от лидера гонки на 44,1 секунды), третье – еще один представитель Швеции Мартин Понсилуома (также один промах, +47,9).

У белорусов лучший результат показал Сергей Бочарников, который пришел к финишу 29-м. Он допустил четыре промаха и от лидера гонки отстал на 2 минуты 12,3 секунды.

Роман Елетнов пришел к финишу 31-м (1-1, +2:13,1), Антон Смольский – 34-м (2-1, +2:18,1), Максим Воробей – 39-м (0-1, +2:25,0), Никита Лобастов – 58-м (1-0, +3:01,0).