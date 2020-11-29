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⚡ Йоханнес Бо выиграл спринт на Кубке мира по биатлону в Контиолахти, лучший из белорусов Бочарников – 29-й

29.11.2020 14:21 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня на первом этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти прошел мужской спринт. Победу одержал норвежец Йоханнес Бо, лучший из белорусов Сергей Бочарников – 29-й.

 

 

29. Сергей Бочарников – 2:12.3 (2+2)

31. Роман Елетнов – 2:13.1(1+1)

34. Антон Смольский – 2:18.1 (2+1)

39. Максим Воробей – 2:25.0 (0+1)

58. Никита Лобастов – 3:01.0 (1+0)

Дата проведения
29 ноября, 12.30
Полные результаты

Этап 1, Контиолахти, Финляндия. Спринт

 
 
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Сегодня на первом этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти прошел мужской спринт.
 
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