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Кубок мира (жен). Общий зачет. Оберг лидирует, Алимбекова – 4-я

29.11.2020 19:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Шведская биатлонистка Ханна Оберг лидирует в общем зачете Кубка мира сезона-2020/21.  После победы в спринте на этапе КМ в Контиолахти на ее счету 96 очков. 

Второе место занимает соотечественница Оберг Йоханна Скоттхайм (91), третье – итальянка Доротея Вирер (79), четвертое – Динара Алимбекова из Беларуси (72), пятое – норвежка Марте Ульсбю-Ройселанн (71), шестое – еще одна шведка Муна Брурссон

Отметим, что сегодня Алимбекова заняла шестое место в спринте, показав лучший личный результат в карьере.

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Шведская биатлонистка Ханна Оберг лидирует в общем зачете Кубка мира сезона-2020/21.
 
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