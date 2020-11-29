Кубок мира (жен). Общий зачет. Оберг лидирует, Алимбекова – 4-я

Источник материала: Tribuna.com

Шведская биатлонистка Ханна Оберг лидирует в общем зачете Кубка мира сезона-2020/21. После победы в спринте на этапе КМ в Контиолахти на ее счету 96 очков.

Второе место занимает соотечественница Оберг Йоханна Скоттхайм (91), третье – итальянка Доротея Вирер (79), четвертое – Динара Алимбекова из Беларуси (72), пятое – норвежка Марте Ульсбю-Ройселанн (71), шестое – еще одна шведка Муна Брурссон .

Отметим, что сегодня Алимбекова заняла шестое место в спринте, показав лучший личный результат в карьере.

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