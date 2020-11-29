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Кубок мира (жен). Общий зачет. Оберг лидирует, Алимбекова – 4-я
29.11.2020 19:15 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Шведская биатлонистка
Второе место занимает соотечественница Оберг Йоханна Скоттхайм (91), третье – итальянка
Отметим, что сегодня Алимбекова заняла шестое место в спринте, показав лучший личный результат в карьере.
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Шведская биатлонистка Ханна Оберг лидирует в общем зачете Кубка мира сезона-2020/21.
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