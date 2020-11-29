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У дома, предположительно, семьи Баскова сделали надпись «Не простим». Глава ФХБ не стал комментировать ситуацию
29.11.2020 19:15 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Под Минском у одного из домов, который похож на тот, который принадлежит, предположительно, семье Дмитрия Баскова, кто-то сделал надпись «Не простим!!!». Ее нанесли на одну из построек.
Сам Дмитрий Басков не стал ни подтверждать, ни опровергать информацию про этот инцидент.
«Я не даю никаких комментариев», — ответил Басков, услышав вопрос.
Отметим, что дом в английском стиле находится в районе Минского моря и занимает площадь около 500 квадратных метров. Его в конце сентября купила жена Дмитрия Баскова.
Из данных Госрегистра также следует, что накануне покупки этого дома семья Баскова продала свой таунхаус в «Олимпик Парке».
Фото: читатель
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У дома, предположительно, семьи Баскова сделали надпись «Не простим». Глава ФХБ не стал комментировать ситуацию
Под Минском у одного из домов, который похож на тот, который принадлежит, предположительно, семье Дмитрия Баскова, кто-то сделал надпись «Не простим!!!».
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