ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

У дома, предположительно, семьи Баскова сделали надпись «Не простим». Глава ФХБ не стал комментировать ситуацию

29.11.2020 19:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Под Минском у одного из домов, который похож на тот, который принадлежит, предположительно, семье Дмитрия Баскова, кто-то сделал надпись «Не простим!!!». Ее нанесли на одну из построек.

Сам Дмитрий Басков не стал ни подтверждать, ни опровергать информацию про этот инцидент.

«Я не даю никаких комментариев», — ответил Басков, услышав вопрос.

Отметим, что дом в английском стиле находится в районе Минского моря и занимает площадь около 500 квадратных метров. Его в конце сентября купила жена Дмитрия Баскова.

Из данных Госрегистра также следует, что накануне покупки этого дома семья Баскова продала свой таунхаус в «Олимпик Парке».

У дома, предположительно, семьи Баскова сделали надпись «Не простим». Глава ФХБ не стал комментировать ситуацию

Фото: читатель TUT.BY

 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Под Минском у одного из домов, который похож на тот, который принадлежит, предположительно, семье Дмитрия Баскова, кто-то сделал надпись «Не простим!!!».
 
Новости дня
Новости спорта
 
Исаев о словах Кучука после матча с БАТЭ: «######## комментарий. Он нам одолжение делает за наши же кровные»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

28.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
29.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика