У дома, предположительно, семьи Баскова сделали надпись «Не простим». Глава ФХБ не стал комментировать ситуацию

Источник материала: Tribuna.com

Под Минском у одного из домов, который похож на тот, который принадлежит, предположительно, семье Дмитрия Баскова, кто-то сделал надпись «Не простим!!!». Ее нанесли на одну из построек.

Сам Дмитрий Басков не стал ни подтверждать, ни опровергать информацию про этот инцидент.

«Я не даю никаких комментариев», — ответил Басков, услышав вопрос.

Отметим, что дом в английском стиле находится в районе Минского моря и занимает площадь около 500 квадратных метров. Его в конце сентября купила жена Дмитрия Баскова.

Из данных Госрегистра также следует, что накануне покупки этого дома семья Баскова продала свой таунхаус в «Олимпик Парке».





Фото: читатель TUT.BY