Исаев о словах Кучука после матча с БАТЭ: «######## комментарий. Он нам одолжение делает за наши же кровные»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский агент Валерий Исаев прокомментировал слова Леонида Кучука после матча с БАТЭ. Отметим, что главком бело-голубых заявил, что по организации игры его команда превзошла борисовский клуб.

«######## [хороший] комментарий. Он нам одолжение делает за наши же кровные. Это не скажу, там не положено, здесь не ваше дело. Да ему сегодня не тренером нужно быть. Хотя именно сегодня такие тренеры в тренде...» – написал Исаев в своем Facebook.

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