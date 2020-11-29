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Исаев о словах Кучука после матча с БАТЭ: «######## комментарий. Он нам одолжение делает за наши же кровные»
29.11.2020 19:15 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусский агент Валерий Исаев прокомментировал слова Леонида Кучука после матча с БАТЭ. Отметим, что главком бело-голубых
«######## [хороший] комментарий. Он нам одолжение делает за наши же кровные. Это не скажу, там не положено, здесь не ваше дело. Да ему сегодня не тренером нужно быть. Хотя именно сегодня такие тренеры в тренде...» – написал Исаев в своем
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Исаев о словах Кучука после матча с БАТЭ: «######## комментарий. Он нам одолжение делает за наши же кровные»
Белорусский агент Валерий Исаев прокомментировал слова Леонида Кучука после матча с БАТЭ.
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