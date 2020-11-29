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Василиса Марзалюк: «Мы бы хотели поменьше политики в нашей жизни»

29.11.2020 20:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Неоднократная медалистка чемпионатов мира по борьбе и двукратная победительница Европейских игр Василиса Марзалюк сообщила, что хотела бы уменьшить свое участие в политической жизни страны.

«Мы бы хотели спокойно тренироваться и действительно поменьше политики в нашей жизни хотели бы, потому что действительно занимает очень много времени и энергетических ресурсов, поэтому с сегодняшнего дня мы на сборе», – сказала Марзалюк в эфире ОНТ.

Отметим, что Марзалюк подписала провластное письмо спортсменов.

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Теги: Брест, Минск
 
 
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Неоднократная медалистка чемпионатов мира по борьбе и двукратная победительница Европейских игр Василиса Марзалюк сообщила, что хотела бы уменьшить свое участие...
 
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