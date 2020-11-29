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Фигуристы Семенюк и Юхимук, конькобежец Чабан, легкоатлетка Ледовская, борчиха Курочкина подписали провластное письмо спортсменов

29.11.2020 20:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусские фигуристы Виктория Семенюк и Илья Юхимук, конькобежец Артем Чабан, чемпионка мира и олимпийская чемпионка по легкой атлетике Татьяна Ледовская и чемпионка Европейских игр по вольной борьбе Ирина Курочкина подписали провластное письмо спортсменов

Ранее сообщалось, что подпись под письмом поставил олимпийский чемпион Антон Кушнир, борец вольного стиля и чемпион ОИ Александр Медведь, Александр Масейков (гребля на байдарках и каноэ, Барселона-1992), Янина Провалинская-Корольчик (легкая атлетика, Сидней-2000), Алексей Абалмасов (гребля на байдарках и каноэ, Пекин-2008), Екатерина Карстен (академическая гребля, Атланта-1996, Сидней-2000) и Сергей Булыгин (биатлон, Сараево-1984), легкоатлет Максим Недосеков, чемпионка Универсиады 2017 года в слаломе Мария Шканова и тренер по биатлону Юрий Альберс, а также три человека из сборной Беларуси по самбо: Юрий Рыбак, Светлана Тимошенко, Александр Круглик (работает в ОМОНе), главный тренер «Динамо-Молодечно» Константин Кольцов, олимпийский чемпион Игр в Москве-1980 в фехтовании Николай Алехин, мама шестикратного олимпийского чемпиона по спортивной гимнастике Виталия Щербо, Валентина Николаевна, чемпионка Европейских игр в Баку и Минске, многократный призер чемпионатов мира и Европы по борьбе женской Василиса Марзалюк, олимпийский чемпион, призер чемпионатов мира и Европы Андрей Богданович подписали провластное письмо спортсменов.

Ранее по поводу появления провластного письма спортсменов выступили фанаты футбольных команд, обратившись к футболистам.

Фигуристы Семенюк и Юхимук, конькобежец Чабан, легкоатлетка Ледовская, борчиха Курочкина подписали провластное письмо спортсменов

Фигуристы Семенюк и Юхимук, конькобежец Чабан, легкоатлетка Ледовская, борчиха Курочкина подписали провластное письмо спортсменов

Скриншоты: ОНТ

 

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусские фигуристы Виктория Семенюк и Илья Юхимук, конькобежец Артем Чабан, чемпионка мира и олимпийская чемпионка по легкой атлетике Татьяна Ледовская и...
 
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