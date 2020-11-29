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Медведь о провластном письме спортсменов: «Оно все-таки сыграет большую роль для будущего нашего поколения»

29.11.2020 22:11 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Трехкратный олимпийский чемпион по борьбе вольной Александр Медведь рассказал, почему подписал провластное письмо спортсменов.

«Олимпийский комитет был и остается символом содружества между другими странами. Даже находясь здесь, все спортсмены с честью поддерживают это знамя.

Все спортсмены, которые подпишут это обращение... Оно все-таки сыграет большую роль для будущего нашего поколения», – сказал Медведь в эфире СТВ.

Александр Медведь подписал провластное письмо спортсменов: «Спорт всегда был и должен оставаться вне политики. Все мы хотим мира и дружбы»

 
 
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Трехкратный олимпийский чемпион по борьбе вольной Александр Медведь рассказал, почему подписал провластное письмо спортсменов.
 
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