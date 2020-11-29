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Медведь о провластном письме спортсменов: «Оно все-таки сыграет большую роль для будущего нашего поколения»
29.11.2020 22:11 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Трехкратный олимпийский чемпион по борьбе вольной Александр Медведь рассказал, почему подписал провластное письмо спортсменов.
«Олимпийский комитет был и остается символом содружества между другими странами. Даже находясь здесь, все спортсмены с честью поддерживают это знамя.
Все спортсмены, которые подпишут это обращение... Оно все-таки сыграет большую роль для будущего нашего поколения», – сказал Медведь в эфире
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Медведь о провластном письме спортсменов: «Оно все-таки сыграет большую роль для будущего нашего поколения»
Трехкратный олимпийский чемпион по борьбе вольной Александр Медведь рассказал, почему подписал провластное письмо спортсменов.
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