Медведь о провластном письме спортсменов: «Оно все-таки сыграет большую роль для будущего нашего поколения»

Источник материала: Tribuna.com

Трехкратный олимпийский чемпион по борьбе вольной Александр Медведь рассказал, почему подписал провластное письмо спортсменов.

«Олимпийский комитет был и остается символом содружества между другими странами. Даже находясь здесь, все спортсмены с честью поддерживают это знамя.

Все спортсмены, которые подпишут это обращение... Оно все-таки сыграет большую роль для будущего нашего поколения», – сказал Медведь в эфире СТВ.

Александр Медведь подписал провластное письмо спортсменов: «Спорт всегда был и должен оставаться вне политики. Все мы хотим мира и дружбы»